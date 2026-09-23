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群益證友善無障礙、普惠金融雙軸升級 信任金融融入日常

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

從走進分公司到人生每一程！

因應金管會推動「深化社會信任與回饋」行動，鼓勵證券業將發展成果回饋社會。群益金鼎證券（6005）身為六家領航證券商之一，9月22日參與證券業推廣信任金融工作小組第一次工作小組會議，表示信任金融不是一次性活動，而是將社會責任、客戶服務及員工照護融入於日常經營。

群益金鼎證券從客戶、社會及員工三大面向推動具體回饋行動，並以回饋客戶面向中的友善無障礙服務升級及普惠金融陪伴人生每一程作為兩大亮點，未來將投入逾新臺幣千萬元深化相關服務，希望將信任金融落實於日常經營，從客戶走進分公司的第一步，到人生不同階段的財務規劃需求，提供更友善、更有溫度的金融服務。

首先，在友善無障礙服務升級上，從客戶走進分公司的第一步著手，群益金鼎證券持續提升高齡者及身心障礙族群的金融服務體驗，全台52家分公司友善專區設置率已達100%，配置老花眼鏡、血壓計等友善設備，並設置導盲犬友善標誌與服務鈴。

2027年將投入約新台幣百萬元與社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會深化合作，於北、中、南各選定一家分公司，建置無障礙示範據點，從服務流程到空間環境持續優化，提升金融服務的友善度與便利性；後續將依各據點實際需求與場域條件，逐步朝全台各分公司擴大友善無障礙服務。

其次，「普惠金融陪伴人生每一程」則在友善服務環境的基礎上，進一步延伸至民眾不同人生階段的財務規劃需求。除長期推廣定期定額等小額規律投資方式，也配合政府推廣TISA及長期儲蓄投資觀念，規劃推動「家庭存摺」暨TISA計畫，啟動「永續獎金機制」，引導民眾跨出理財第一步，並廣為開辦投資講座與趨勢論壇推廣金融知識，今年累計已舉辦逾400場、累積超過6,000人次參與，朝青年理財、退休規劃、防詐及風險控管等主題推動分眾教育。

在回饋社會方面，群益金鼎證券持續推動青年培力與金融包容，透過產學合作、防詐宣導及多語言金融資訊服務，擴大金融服務觸及；在回饋員工方面，則強化健康照護與人才發展，提供健康檢查、心理與法律諮詢、專業證照補助及跨領域學習資源，兼顧員工身心健康與職涯成長。

群益金鼎證券表示，身為證券業推廣信任金融工作小組的領航證券商之一，不僅是對既有成果的肯定，更代表肩負深化社會信任的責任。未來將持續把社會回饋融入經營策略與企業文化，透過友善服務、金融教育及員工照護等具體行動，讓金融發展成果與客戶、員工及社會共享，實踐「信任金融、共好社會」願景。

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