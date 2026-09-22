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全民瘋台股 銀行嚴防行員防挪用客戶資產墊錢

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
全民瘋台股 銀行嚴防行員防挪用客戶資產墊錢。聯合報系資料照
全民瘋台股 銀行嚴防行員防挪用客戶資產墊錢。聯合報系資料照

金管會出手責成銀行公會建立「行員行為風險和預警指標」，在此同時由於台股已成全民運動，許多大型銀行也對於行員挪用客戶資金的可能性更為敏感，一家大型銀行主管指出，先前已觀察到先前被裁罰的理專挪用客戶資產案，都與理專自己炒作期貨失利、錢調度不過來有關，因此這類投資「作太大」的理專都會入列注意名單，另外也有數家銀行內部已三申五令，行員買股不慎踩雷，也絕不能讓客戶的錢去墊款，同時會為此加強抽查的頻率，同時亦有數家大型銀行已開始對每位行員執行類似於洗錢防制的監控，去監控每一位行員的每一筆金流是否出現不合理的現象。

一家大型銀行高層指出，對理專金流的了解，是從債務及資產雙管齊下。其中，理專的投資金額是否過大，投資頻率是否太高、或投資風險過大的項目例如期貨等，都會使公司內部提高警覺，這類理專實際上已是在為自己在投資操盤，而非為客戶理財。

至於理專投資金額的掌握，這位高層指出，會向證交所及櫃買中心申請下載該理專在所有券商的下單帳戶，來了解其投資狀況，當然前提是要經過理專的同意，銀行會如此作，最怕是理專自己私人的交易已超過能力範圍，成為未來舞弊的導火線。很多銀行也不約而同指出，通常理專操盤到錢調不過來，往往和投資期貨失利有關。

至於債務面，重點包括信用卡、信貸等繳費是否遲繳及其他債務的了解，大型銀行高層表示，會經過理專的同意，定期去調閱其聯徵中心的資料，倘若信用卡、信貸等有還款困難，未按時還本繳息，也會被列入觀察名單。

但這位高層也坦言，銀行再怎麼小心，也總有「死角」有待突破。例如，倘若行員與客戶之間往來的金流是透過其他銀行的帳戶進行，銀行本身對於「跨行金流」就無法掌握；此外，理專若是跟地下錢莊借錢，銀行也難以掌握該金流。此外，若理專與客戶往來是透過他行帳戶往來，是看不到的，高層也坦言，行員也學聰明了，就算要和客戶往來，也會透過行外帳戶來進行，這將成為未來示警指標執行的一大挑戰。

至於授信業務的監控，另一家大型銀行高層指出，過去金融圈常會看到像銀行的AO或副理、襄理，受客戶請託為客戶的支票先行墊款，甚至還有應客戶要求，借客戶錢，然後收利息，雖然也為客戶渡過難關了，但現在都嚴格被禁止，行員不可以和客戶有任何的私下資金往來。對於行員與詐團勾結詐貸，這位高層坦言，要偵查到這種集團式、系統式這些犯罪，難度更高，因為詐團會傾集團之力把交易過程更不著痕跡的處理，但他認為，倘若銀行對每筆交易監控執行得更徹底，或許仍能突破。

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