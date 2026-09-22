獨／監守自盜太頻繁 金管會首度出手訂定行員行為風險預警指標

銀行員監守自盜、挪用客戶資產的問題頻傳，迄今因此被罰的銀行家數至少超過10家，將近全體國銀三分之一，為了加強銀行對員工的內控管理，據知情人士指出，金管會已要求銀行公會作三件事，包括：1、訂定「銀行業行為和文化管理指引」；2、訂定「行員行為風險和預警指標」；3、訂定銀行員的「負面行為」禁止清單，明確畫出銀行員被禁止的濫用職權行為。

其中，行員行為風險預警指標和銀行員負面行為禁止清單，前者是金管會首度對於銀行業從業人員的潛在違法行為風險提出預警指標，後者則是更明確畫出銀行員違紀濫用職權有哪些紅線，可說是金管會對於行員舞弊風險管理從質化到量化進行更為精確的管理，而且比起先前的理專21戒，這次涵蓋規模包括了存匯、財管，以及信用卡、授信業務，範圍之大也是歷來之冠，因為現在銀行員涉及的弊案，已不只挪用財管戶或存款戶的資產，還包括了和詐團勾結進行詐貸，使金管會出手，希望銀行公會能進行這歷來規模最大的銀行員行為風險預警指標制度建立。

金管會要求的，不只是存匯業務或財富管理業務，而是要求，連帶授信業務，都要訂定行員風險的預警指標。為此，銀行公會已奉金管會指示，啟動「行員行為風險和預警指標」的研議，相關指標將在明年出爐，提報給金管會確認之後，就會發文給全體銀行業者一體適用。

初步了解，包括員工帳戶異常，例如行員本人帳戶突然大額入帳、頻繁現金交易、與客戶間轉帳，以及行員與客戶資金往來，例如客戶匯款行員的個人帳戶、相互匯款、代客墊款這些不尋常的情況之外，像是員工在非正常時間作業，例如深夜、假日大量登入、查詢或修改客戶資料，或是在授信業務上，特定行員承作案件的例外核准率、逾放率、資料補件率異常等等這些都會被納入預警指標範圍。

知情人士表示，金管會是在今年三月，召集全體國銀開會，主要有鑑於銀行員挪用客戶資產的不法情事不斷發生，金管會在該次會議中，明確表態希望全體銀行更上緊發條，一方面建立銀行誠信文化指引，另一方面也提出對行員行為風險預警的管理機制，並以此來建立新監理框架。

其中對於行員行為風險預警的管理機制，金管會已明確指示，要銀行公會建立「行員行為風險和預警指標」，而且該指標將涵蓋銀行所有的業務活動，銀行員的內控問題雖然絕大部分出在理財、存匯前二大業務，但金管會則希望授信、信用卡這些的行員行為風險也不宜忽視，都要納入建立警示指標的範圍之列。

據透露，金管會已指示銀行公會訂出的「負面清單」，屆時明確畫出銀行員被禁止的濫用職權行為，把業務分類，包括存匯、財管、信用卡、授信等各類型都會列舉出已涉及濫用職權的負面樣態，諸如客戶保管存摺印章，推介客戶不符屬性的商品、擅自或頻繁調閱客戶的資料等等。

美國的OCC（美國財政部轄下的貨幣監理署）和CFBP（消費者金融保護局）都有訂定相關的警示指標。美國所涵蓋的範圍很廣，台灣這裡訂定，亦不會僅限於存匯和理財。其中，美國OCC對於銀行業人員詐欺風險的管理，已有預防型控制與偵測型控制，而CFBP在2023年發布的禁止濫用行為的聲明，則提出二大重點，一是不能妨礙消費者理解，亦即，金融機構的行為或疏忽實際上已干擾了消費者理解金融產品或服務條款與條件的能力，第二是禁止不合理利用，亦即，金融機構不能利用消費者特定弱點、資訊落差，及處境獲得不當利益。

值得注意的是，美國OCC所列出的必須預警的現象，除了銀行與客戶之間的異常資金往來、職務分工防火牆失效、異常交易太頻繁、資料存取異常之外，銀行員的業績短期內暴增、銷售商品出現高解約、換約、退單，以及共用帳密、他人帳號等現象也會引起注意。此外，連員工的休假都在觀察範圍，舉凡銀行員長期不休假、經常深夜及假日登入並大量操作，都會被列入可疑現象。金管會現在則是希望能像美國OCC一樣，讓台灣全體銀行業一體適用共同的銀行員行為風險預警監控，並要求銀行具體落實在內規中。