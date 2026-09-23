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金管會：全台資產管理專區發展 不能複製高雄模式

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（22）日定調，全台資產管理專區可以多點發展，但不能「複製貼上」高雄模式，未來新專區須另找金融試辦題目。同時釐清，亞資專法不等於專區，專區只是專法涵蓋的一環，未來將透過專法取得正式法律定位。

銀行局長童政彰表示，金管會不排斥台南甚至其他縣市再設資產管理專區，但不能把高雄現行38項試辦業務原封不動搬過去。

高雄專區定位類似金融沙盒，業務試辦成熟後，就應走出專區、朝全台落地；尚未成熟者，則繼續留在專區試行。目前家族辦公室及特定壽險保單兩大業務，已準備「出專區」，預計10月初公布相關內容。

高雄後續也將擴大試辦，包括私募99人限制鬆綁、國銀跨境開戶、OBU銷售未具證基金，以及遠距投保、委託投資外國虛擬資產ETF、預繳保費專戶等，預計10月底修改專區作業準則。

童政彰說，「多專區」與「全台落地」並不衝突。若第二個專區仍完全複製高雄38項業務，就失去政策意義；相同業務若可在不同縣市辦理，實質上已接近全面放行。以台南為例，後續須由市府盤點南科、無人機等地方產業特色，再找出產業需要、但現行銀行、保險及證券業尚未提供的金融服務。

換言之，新專區須從地方產業特色找出特殊金融需求，自行提出新的「金融實驗題目」。

另一方面，童政彰也釐清，亞資專法與資產管理專區並非同一件事。亞資中心涵蓋多項政策，專區只是其中一環，專法重要功能之一，是讓目前尚無正式法律定位的專區「法制化」。目前高雄主要透過行政規則推動，未來若涉及資金移動、稅負、人才等制度鬆綁，仍須透過專法建立法律基礎；若朝「境內關外」模式發展，也須先賦予專區正式法律定位。

高雄 金管會 銀行

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