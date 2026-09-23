強化內控防內鬼！銀行公會研議「行員行為風險和預警指標」

銀行員監守自盜、挪用客戶資產的事件頻傳，為加強對銀行員的內控管理，知情人士指出，金管會已要求銀行公會，訂定「銀行業行為和文化管理指引」、「行員行為風險和預警指標」、「銀行員負面行為禁止清單」，明確畫出禁止銀行員的濫用職權行為。

其中，行員行為風險預警指標是金管會首度對於銀行員的潛在違法行為風險提出預警指標，銀行員負面行為禁止清單則是明確畫出銀行員違紀濫用職權的紅線，對於舞弊風險進行更精確管理，涵蓋範圍堪稱歷來之冠，主因銀行員涉及的弊案不僅是挪用客戶資產，還包括和詐團勾結，因此要建立銀行員行為風險預警指標制度。

配合金管會指示，銀行公會已啟動研議「行員行為風險和預警指標」，相關指標將在明年出爐，提報給金管會確認後，就會發文給全體銀行業者一體適用。

初步了解，包括員工帳戶異常，例如行員本人帳戶有大額入帳、頻繁現金交易、與客戶資金往來（包括相互匯款、代客墊款等異常情況）；此外，像是行員在非正常時間作業，或在授信業務上，特定行員承作案件的例外核准率、逾放率、資料補件率異常等都會被納入預警指標範圍。

有鑑於銀行員挪用客戶資產的不法情事層出不窮，知情人士說，金管會三月召集全體國銀開會，並在會中表態希望全體銀行要上緊發條，一方面建立銀行誠信文化指引，另一方面提出行員行為風險預警的管理機制，並以此建立新監理框架。

針對行員行為風險預警管理機制，金管會明確指銀行公會建立相關指標，且該指標須涵蓋銀行所有業務，不僅限於理財、存匯等內控常出問題的業務，授信、信用卡等也不宜忽視，都要納入預警範圍。

據透露，金管會指示銀行公會訂出的負面清單，將明確畫出銀行員被禁止的濫用職權行為，包括存匯、財管、信用卡、授信等業務都會列舉已涉及濫用職權的負面樣態，諸如客戶保管存摺印章，推介客戶不符屬性的商品、擅自或頻繁調閱客戶的資料等。