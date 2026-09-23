銀行存款「上鏈」金管會開放 台新銀有望搶頭香

台灣銀行業存款跨進「區塊鏈」場域，金管會昨（22）日宣布開放銀行申請試辦「存款代幣化」；台新銀有望先行，一旦獲准，可望成為三軌金融下首宗銀行區塊鏈金融業務試辦。

什麼是「存款代幣化」？簡而言之，就是把銀行存款改以區塊鏈方式做表彰、記錄及移轉，由銀行業發行，法律性質與價值基礎仍是銀行存款，也需支付利息。

對企業而言，最大改變是「交易上鏈、資金也跟著上鏈」。存款代幣可用於即時資金調度、跨境支付，若搭配智能合約，還可在貨物到港、指定日期或條件達成後自動付款，減少人工對帳與清算流程。

對銀行來說，則是金融服務從實體、網路再延伸到區塊鏈。未來若企業的合約、資產及交易流程都上鏈，銀行也得把支付、結算與資金服務搬上鏈，才能承接企業需求。

銀行局長童政彰以德國為例，當地因產業區塊鏈生態系已具成熟度，企業對智能合約、自動化流程及可程式化支付已有需求，因此由五家銀行、五家企業組成專案小組，進行貨幣代幣化概念驗證（POC）。

關鍵是「產業有需求，金融業就提供金流如何上鏈」。金管會此次先開放銀行試辦，接下來就要由銀行尋找有實際鏈上需求的產業及客戶。

台新銀先前即透過「監理門診」提出存款代幣構想，金管會蒐集國際案例並與央行溝通後，認為具有可行性，因此打開試辦大門。

不過，童政彰強調，審查關鍵仍是銀行提出什麼「使用場景」。首先是幣別，目前最單純可從新台幣開始，若涉及美元等外幣或跨境交易，就會牽涉央行外匯申報及管理規範。

其次是交易範圍，初期可先由單一銀行發行，付款、收款企業均為同一家銀行客戶；若進一步跨行，就可能牽涉財金公司的跨行清算機制。

再來是能否從存款端延伸至授信。童政彰表示，若未來企業有需求，從存款代幣擴及放款等資產端應用，金管會持開放態度，仍要視實際場景而定。

至於銀行如何獲利，童政彰表示，不宜單看存款代幣能收多少手續費，而是看整體金融服務綜效，包括承接企業支付、資金調度甚至融資需求，進一步提高客戶黏著度。

這項開放也讓金管會主委彭金隆力推的「三軌金融」開始落地。未來金融服務將從傳統金融、數位金融再走向區塊鏈金融，存款代幣化正率先打開銀行業務試辦大門。