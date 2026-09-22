金管會：資產管理專區需有特色 擬專法予專區法律地位

金管會今天表示，金管會主委彭金隆樂見各縣市政府依自身特色與優勢規劃資產管理專區，但如果專區業務沒有特色，若與其他專區業務一模一樣，將失去設置意義；金管會強調，未來專區入法後，資金移動、稅負、人才等議題才能克服法律上的問題。

金管會今天舉行中秋記者會。金管會推動亞洲資產管理中心，高雄專區於2025年7月啟動，至今已滿1週年，台南市政府今年也表態爭取設立專區，並在9月9日舉辦「亞洲資產管理中心台南專區說明會」，外界關注金管會對於各縣市設立資產管理專區態度與未來對專法規劃。

金管會銀行局局長童政彰表示，高雄專區類似沙盒，目前有38項試辦業務，若業務試辦成熟，可能逐漸到全台銀行保險證券進行，若業務未成熟則繼續在專區。金管會樂見各地方政府依照自身特色、優勢來規劃專區業務，但如果要成立第二個專區，但其業務跟另外一個專區一模一樣，就不叫做專區。

外界關注設置專區有沒有數量限制，童政彰表示，金管會未預設立場，主要是地方政府要先盤點地方特色與金融需求。以高雄專區來說，就算銀行家族辦公室顧問服務要落地全台，也不是所有分行都可以做，銀行還是要篩選出適合的分行才行。

至於金管會目前正研議金融市場與資產管理發展條例，媒體關切專法與專區的關係，童政彰指出，專法是賦予專區法律地位，但是專區只是專法一個區塊而已，專區並不等於專法。高雄專區是以行政規則方式發布，未來讓專區入法後，不管是資金移動、稅負、人才等議題，才能克服法律上的問題。

他說，會進一步思考與設計專區的法律機制，假如比照印度設立古吉拉特邦金融特區（GujaratInternational Finance Tec-City，下稱GIFT City），GIFTCity是劃定專區、有單獨主管機關，目的是吸引外資；但若走「境內關外」路線，目標客群是台商客戶，因應不同政策取向將有不同法制設計。