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健康幣來了！壽險大搶商機 富邦、臺銀人壽等規畫外溢保單

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
衛福部「健康幣」政策將於10月1日上路，壽險業積極搶搭政策順風車，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣及臺銀人壽等六家壽險業者，紛紛透過數位平台或App任務串聯、生態圈點數回饋，甚至規劃專屬外溢保單以提供保費折減，預計將帶動逾2,000萬名保戶力挺健康幣政策。 聯合報系資料照
衛福部「健康幣」政策將於10月1日上路，壽險業積極搶搭政策順風車，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣及臺銀人壽等六家壽險業者，紛紛透過數位平台或App任務串聯、生態圈點數回饋，甚至規劃專屬外溢保單以提供保費折減，預計將帶動逾2,000萬名保戶力挺健康幣政策。 聯合報系資料照

衛福部「健康幣」政策將於10月1日上路，壽險業積極搶搭政策順風車，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣及臺銀人壽等六家壽險業者，紛紛透過數位平台或App任務串聯、生態圈點數回饋，甚至規畫專屬外溢保單以提供保費折減，預計將帶動逾2,000萬名保戶力挺健康幣政策。

盤點壽險業布局策略主要有三，一是利用既有App及會員通路導流健康幣，二是將衛福部指定的健康行為與外溢保單保費折減等條件接軌，三是未來盼能與官方健康存摺介接發展。

截至目前，富邦人壽和臺銀人壽都已明確指出將推出與健康幣外溢機制結合的外溢保單。

在各家推進規劃上，國泰人壽發揮平台用戶數最多的優勢，透過旗下擁有206萬用戶的「FitBack健康吧」推動健康任務，其中保戶約172萬人，占比約84%，首波並規劃結合秋冬疫苗接種推出健康任務，讓民眾完成健康行為後，同時取得健康幣及FitBack任務值，串聯保險、醫療及健康服務。

富邦人壽規劃開辦搭配健康幣外溢機制的保險商品，保戶登錄參與健康幣活動並每年出示使用證明，即可享續年度保費優惠。

此外，健康幣平台所記錄的健康促進行為，如疫苗接種，也可望作為新、舊保單外溢保費折減憑證。數位端則將透過「幸福more」平台協力推廣。

台灣人壽目前約有50張外溢保單與健康幣任務高度相關，將以既有的「TeamWalk App」結合「健康樂活管家」雙平台，鼓勵健康行為，並且與衛福部研議以健康幣機制與保單的外溢機制銜接，同時評估健康幣機制相關外溢新商品或服務。

南山人壽由3.5萬名業務員大軍協助推廣健康幣，外溢保單的健康回饋機制研議與「健康幣」逐步接軌，同時連動「南山聚樂部」點數加碼，擴大民眾參與。

凱基人壽則以現行外溢保單為基礎，現行「愛有溢靠」已將疫苗接種、癌症篩檢、肝炎篩檢、健檢、牙科診療及捐血等健康行為納入外溢回饋，其中多項與健康幣鼓勵方向重疊；保戶可運用健康存摺紀錄作為外溢任務認證依據。

臺銀人壽預計明年第1季推出首張外溢保單，結合衛福部指定健康任務，保戶提供相關健康行為證明可享部分保費折扣。

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壽險業者盼串接健康存摺

健康幣上路後，另一個觀察焦點在於保戶的健康行為紀錄能否直接成為外溢保單的認證依據。

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