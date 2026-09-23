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壽險業者盼串接健康存摺

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

健康幣上路後，另一個觀察焦點在於保戶的健康行為紀錄能否直接成為外溢保單的認證依據。

從目前壽險業者布局來看，健檢、疫苗接種、癌症篩檢及規律運動等項目，與既有外溢保單健康管理機制重疊程度高，未來若能進一步串接健康署的健康存摺資料，可望簡化保戶申請外溢回饋的流程。

壽險業者近年積極推出外溢保單，試圖透過保戶達成指定健康行為來做到事前預防，但目前外溢保單仍屬於推動初期，單靠業者推動成效有限。

南山人壽揭露的數據為例，其外溢保單有效件數已突破250萬件，外溢機制的現金回饋金額中，因健檢申請的「健康促進回饋金」占比約65%，因施打疫苗或癌篩申請的「防疫保健回饋金」則占35%；但若改以申請件數計算，比重卻是反過來，施打疫苗或癌篩占52%、健檢占34%，兩項皆申請者僅14%。

業者多認為，健康幣有助全民提升健康意識，一旦民眾更重視自身健康管理，理論上也會連帶提高對健康保障，形成健康促進與保險保障同時向上提升的正向循環，但這樣的效果需要時間發酵，難以在政策上路初期立即顯現。

保單 南山人壽 健檢

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