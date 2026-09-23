壽險百億神單熱賣4,200億 前八月共16張保單銷售亮眼

壽險業「百億神單」再添一張，8月新進榜的是國泰人壽「月月滿溢」系列商品，銷售一舉突破180億元。據統計，截至今年前八月，共有16張保單銷售突破百億元，其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額已突破4,200億元。

今年前八月，國泰人壽一口氣包辦四張百億神單，為業界最多，其中「月月永溢」及「月月泰利」系列銷售雙雙逼近750億元，穩居市場前二大百億神單；「鑫超月得益」系列銷售近220億元，最新進榜的「月月滿溢」系列則一口氣突破180億元。

四張商品合計銷售金額已逼近1,900億元，成今年投資型保單市場最大贏家。

其他投資型百億神單中，安聯人壽「吉利發發」系列前七月銷售358億元，預估前八月可達400億元；南山人壽6月推出的「鑫月雙享變額年金保險」延續熱銷氣勢，不到三個月就銷售逾300億元；元大人壽「元元致富」系列近290億元，三張商品均躋身今年百億神單前段班。

凱基人壽則有兩張商品入榜，「一生傳富」系列銷售逾200億元，「活利鑫動」系列約140億元。台灣人壽「信鑫滿滿」系列前八月銷售逾180億元；富邦人壽「真豐利」系列逾150億元；三商美邦人壽「金世紀多利」系列逾140億元。此外，安達人壽「富貴大贏家」系列銷售近140億元；法巴人壽「金采年華」系列逾110億元，也都穩居百億神單之列。

非投資型商品仍維持兩張，新光人壽「美富家外幣利變型壽險」銷售逾140億元，為目前唯一一張百億利變型保單；富邦人壽「智富紅運外幣分紅終身壽險」則銷售逾120億元，也是目前唯一躋身百億神單的分紅保單。