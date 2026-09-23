壽險業者發行海外債 一波接一波

南山人壽昨（22）日宣布透過新加坡全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.完成3.33億美元次順位資本債券定價，為南山自2024年首度發行海外債券以來的第三檔海外債，今年已有三家壽險業者透過SPV全資子公司發行海外債，合計籌資規模達11.83億美元。

此次是南山人壽接軌TIS及IFRS 17後首檔海外次順位資本債券，年期15.5年，前10.5年不可贖回，定價為美國10年期公債利率加190個基點，發行收益率6.865%，票面利率6.85%，債券發行評等為標普BBB+。

依南山公告，本次訂單簿累積超過13億美元，超額認購逾四倍；投資人地區以亞洲為主，占88%，投資人類型則以資產管理公司占65%最高，其次為保險公司30%，銀行及金融機構3%、私人銀行2%。

觀察今年壽險業海外發債情況，國泰人壽4月透過新加坡全資子公司發行5億美元、15年期首10年不可贖回美元次順位公司債，定價為美國10年期公債利率加128個基點，發行收益率5.586%、票面利率5.5%，並獲近三倍超額認購，發債主要因應TIS及IFRS 17接軌後的資本需求，強化資本體質及維持資本適足水準。

富邦人壽則於7月透過新加坡全資子公司完成3.5億美元、15年期首10年不可贖回次順位公司債定價，發行利差為美國10年期公債利率加133個基點，發行收益率5.95%、票面利率5.87%，並獲超過19億美元訂單，超額認購逾5.4倍。富邦此次發行亦是繼2025年9月首檔境外美元次順位債後，再度進入海外債市。

若以今年上述三家壽險業者已完成的海外發行計算，合計籌資規模達11.83億美元。壽險業近年積極拓展海外籌資管道，主要與接軌新制後資本管理需求有關。相較國內債券市場胃納量小，海外美元債市場相對大且可接觸更廣泛的國際機構投資人，也有助於壽險公司分散籌資來源。