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央行調節市場資金水位 未到期存單餘額跌破6兆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行。 路透
中央銀行。 路透

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行昨（22）日再度減發存單1,501億元，累計9月以來已減發存單6,774.7億元，使未到期存單餘額跌破6兆元，降至5兆8,604億元。

央行存單是重要的貨幣政策工具之一，透過發行存單可吸收銀行體系多餘資金；反之，當央行減發或到期不續發存單，資金則會回到銀行體系。

市場關注央行近期大幅減發存單，是否意味貨幣政策轉向寬鬆，金融人士分析，存單操作主要是配合金融體系資金需求及市場流動性情勢調節。

進入9月季底，企業繳稅、股市交割及季底資金調度等因素，均可能使金融機構資金需求出現階段性變化。央行透過減發存單，讓部分資金回流銀行體系，有助於維持市場流動性正常運作，也降低短期資金面因季節性因素過度收緊的可能性。

此外，金融業者表示，過去市場俗稱的「爛頭寸」、也就是銀行體系大量「餘裕資金」的情況已不復見。隨著股市熱絡，以及AI、電子等產業融資需求增加，銀行可以運用資金已經有更明確的去向，並透過利率及授信條件進行更有效率的資金配置。「爛頭寸」減少，央行也隨之調節回收資金的力道。

去年底，央行未到期存單餘額高達7.42兆元，和昨日存單餘額相較，今年以來減少了1兆5,632億元。

金融業者強調，目前央行減發存單，核心仍在於「調節資金」，而非釋出寬鬆訊號。央行會依銀行體系資金鬆緊、季節性資金需求及市場流動性變化，機動調整存單發行規模，避免金融市場出現資金過度緊俏或短期波動。

餘額 央行 中央銀行

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