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金管會10月政策大爆發 高雄專區、虛擬資產接力上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。 中央社
金管會主委彭金隆。 中央社

金管會第4季政策將密集落地。主委彭金隆22日表示，10月起高雄專區、虛擬資產監理等多項措施將陸續上路，從10月一路排到明年首季，金融市場迎來新一波政策調整。

金管會22日舉行中秋記者會。彭金隆說，金管會下一階段將從亞資中心、國際級資本市場、全齡金融、信任金融及三軌金融等五大面向推動市場升級，其中多項措施已排定第4季落地時程。

首先是亞洲資產管理中心。其中高雄專區先前規劃的家族辦公室顧問服務及特定壽險商品，預計10月初公布進一步內容，讓相關業務正式落地。

專區第二波鬆綁則瞄準10月底。彭金隆表示，包括私募99人限制鬆綁、國銀跨境開戶、向OBU客戶銷售未具證基金、境外高資產客戶遠距投保，以及委託投資外國虛擬資產ETF、預繳保費專戶等，都將透過修改專區作業準則放寬。

虛擬資產監理也進入關鍵時程。彭金隆表示，《虛擬資產服務法》九大子法已完成內部討論，預計10月啟動公聽程序，11月至12月進入法規預告，若進度順利，明年第1季發布。

除法規鬆綁外，金管會也同步推動資本市場資訊透明化。彭金隆表示，將推出股市儀表板，整合市場槓桿、違約統計及上市櫃公司基本面等資訊，作為打造國際級資本市場的一環。

全齡金融也將在年底前交出第一階段成果。銀行端已成立全齡金融工作坊，彭金隆期待今年底前提出數項創新服務，並於明年中提出完整推動報告。

保險業也將成立工作坊，從過去事後理賠，進一步延伸至事前風險預防。

信任金融方面，金管會將持續推動金融業投入社會需求，並研議徵選示範案例、舉辦分享活動，讓金融業從單一機構行動，轉向產業共同投入。

彭金隆表示，未來金管會仍將以「安全與發展並進」為政策主軸，一方面推動市場創新與業務鬆綁，另一方面同步補上監理與資訊透明機制。

高雄 金管會 資產 彭金隆 資本市場

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