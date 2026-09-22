金管會10月政策大爆發 高雄專區、虛擬資產接力上路

金管會出手責成銀行公會建立「行員行為風險和預警指標」，在此同時由於台股已成全民運動，許多大型銀行也對於行員挪用客戶資金的可能性更為敏感，一家大型銀行主管指出，先前已觀察到先前被裁罰的理專挪用客戶資產案，都與理專自己炒作期貨失利、錢調度不過來有關，因此這類投資「作太大」的理專都會入列注意名單，另外也有數家銀行內部已三申五令，行員買股不慎踩雷，也絕不能讓客戶的錢去墊款，同時會為此加強抽查的頻率，同時亦有數家大型銀行已開始對每位行員執行類似於洗錢防制的監控，去監控每一位行員的每一筆金流是否出現不合理的現象。

2026-09-22 23:37