健康幣10月1日上路 六壽險搶先布局、串聯逾2,000萬保戶

衛福部「健康幣」政策將於10月1日正式上路，壽險業積極搶進布局，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣及台銀人壽等六家壽險業者，紛紛透過數位平台或App任務串聯、生態圈點數回饋，甚至規劃專屬外溢保單以提供保費折減，預計將帶動逾2,000萬名保戶力挺健康幣政策。

盤點壽險業布局策略主要有三，一是先利用既有App及會員通路導流健康幣，二是將疫苗、健檢、癌篩等衛福部指定的健康行為與外溢保單保費折減等條件接軌，三是未來盼能與官方健康存摺介接發展。截至目前，富邦人壽和台銀人壽都已明確指出將推出與健康幣外溢機制結合的外溢保單。

在各家推進規劃上，國泰人壽發揮平台用戶數最多的優勢，透過旗下擁有206萬用戶的「FitBack健康吧」推動健康任務，其中保戶約172萬人，占比約84%，首波並規劃結合秋冬疫苗接種推出健康任務，讓民眾完成健康行為後，同時取得健康幣及FitBack任務值，串聯保險、醫療及健康服務。

富邦人壽規劃開辦搭配健康幣外溢機制的保險商品，保戶登錄參與健康幣活動並每年出示使用證明，即可享續年度保費優惠；健康幣平台所記錄的健康促進行為，如疫苗接種，也可望作為新、舊保單外溢保費折減憑證。數位端則將透過「幸福more」平台結合幸福分點數經濟協力推廣。

台灣人壽目前約有50張外溢保單與健康幣任務高度相關，將以既有的「TeamWalk APP」結合「健康樂活管家」雙平台鼓勵健康行為，並與衛福部研議以健康幣機制與保單的外溢機制銜接，同時評估健康幣機制相關外溢新商品或服務。

南山人壽由3.5萬名業務員大軍協助推廣健康幣，外溢保單的健康回饋機制研議與「健康幣」逐步接軌，同時連動南山人壽聚樂部點數加碼，擴大民眾參與。

凱基人壽則以現行外溢保單為基礎，現行「愛有溢靠」已將疫苗接種、癌症篩檢、肝炎篩檢、健檢、牙科診療及捐血等健康行為納入外溢回饋，其中多項與健康幣鼓勵方向重疊；保戶可運用健康存摺紀錄作為外溢任務認證依據，公司另設計數位互動網頁協助保戶了解任務內容。10月起，凱壽將串聯內外勤通路推廣，包括在職場設置健康幣體驗活動、透過全國132個通訊處擴大宣傳，並規劃從現有外溢癌症險，擴大至健康、醫療與長照保障。

台銀人壽預計明年第1季推出首張外溢保單，結合衛福部指定健康任務，保戶提供相關健康行為證明可享部分保費折扣；後續並規劃建立「熊保健康APP」，發展自有的外溢健康積分機制，若未來官方開放資料串接，健康幣可兌換健康積分折減保費或兌換商品，最快可望於明年底前上路。

至於首波未參與健康幣計畫的業者如新光人壽，也透過自家「Go健康GoFit」活動因應，鼓勵民眾在Richart Life完成指定任務以獲得台新Point回饋，專區上線至今流量已超過20萬人次。