台南不能複製高雄！金管會定調多點發展 亞資專法另有定位

金管會22日定調，全台資產管理專區可以多點發展，但不能「複製貼上」高雄模式，未來新專區須另找金融試辦題目。同時釐清，亞資專法不等於專區，專區只是專法涵蓋的一環，未來將透過專法取得正式法律定位。

銀行局長童政彰表示，金管會不排斥台南甚至其他縣市再設資產管理專區，但不能把高雄現行38項試辦業務原封不動搬過去。

高雄專區定位類似金融沙盒，業務試辦成熟後，就應走出專區、朝全台落地；尚未成熟者，則繼續留在專區試行。目前包括家族辦公室及特定壽險保單兩大業務，已準備「出專區」，預計10月初公布相關內容。

高雄專區後續也將持續擴大試辦，包括鬆綁私募99人限制、國銀跨境開戶、銷售未具證基金給OBU客戶，及遠距投保、委託投資外國虛擬資產ETF、預繳保費專戶等，也預計10月底修改專區作業準則進一步放寬。

童政彰說，「多專區」與「全台落地」並不衝突。若第二個專區仍完全複製高雄38項業務，就失去專區政策意義。因為相同業務若可在不同縣市辦理，實質上已接近全面放行。

以台南為例，金管會已與市府溝通，後續須盤點南科、無人機等地方產業特色，再找出這些產業需要，但現行銀行、保險及證券業尚未提供的金融服務，才具有專區試辦價值。

換言之，新專區須朝「地方產業特色＋特殊金融需求」發展，自行提出新的「金融實驗題目」，而非複製高雄模式。

另一方面，童政彰也釐清，亞資專法與資產管理專區並非同一件事。

他說，亞資中心涵蓋多項政策，專區只是其中一環；專法的重要功能之一，是讓目前尚無正式法律定位的專區「法制化」。

目前高雄專區主要透過行政規則推動，但未來若涉及資金移動、稅負、人才等制度鬆綁，仍須透過專法建立法律基礎；若朝「境內關外」模式發展，也須先賦予專區正式法律定位。

至於全台究竟能有多少個專區，金管會目前沒有設定數量上限。童政彰表示，只要地方能找出自身產業特色及現行制度尚未滿足的金融需求，都可提出規劃。