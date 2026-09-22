幣安投資Circle 1億美元 擴大戰略夥伴關係並延展協議五年

幣安22日宣布對Circle Internet Group, Inc.（紐交所NYSE：CRCL）進行1億美元的股權投資，同時擴大並續簽戰略合作夥伴關係，以在幣安全球平台上持續推廣USDC。此項新合作安排期限為五年。

根據擴大後的合作安排，幣安將在全球平台推廣USDC，尤其聚焦於新興市場；Circle則將提供支持USDC持有及使用的基礎設施服務。

作為此次合作的一部分，幣安透過私募配售方式，以較 CRCL 交易完成前市價折讓 5% 的價格，認購價值 1 億美元的 Circle A 類普通股。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「憑藉USDC、Arc，以及正在重塑跨境價值流動方式的基礎設施，Circle已成為全球最具公信力的發行商之一。我們 1 億美元的投資與為期五年的承諾，展現了我們對長期發展的信念。我們正共同推動建立一個更具包容性、透明度及合規性的數位經濟。穩定且值得信賴的數位美元不應只是少數人的特權，而應讓任何擁有手機的人都能使用。這正是此次合作所要致力實現的未來。」

Circle聯合創辦人、董事長兼執行長Jeremy Allaire表示：「幣安打造了全球規模最大且最具活力的數位貨幣平台之一，建立了網際網路上最大的金融超級應用之一，並成為全球使用最廣泛的美元穩定幣錢包之一。我們相信，雙方可以充分發揮USDC的潛力，擴大美元的可及性，透過創新的數位資產產品，來支援儲蓄及投資活動，並觸及全球新興市場的個人及企業。」