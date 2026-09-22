快訊

三商家購分割零售事業 明年轉型投控

台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

幣安投資Circle 1億美元 擴大戰略夥伴關係並延展協議五年

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

幣安22日宣布對Circle Internet Group, Inc.（紐交所NYSE：CRCL）進行1億美元的股權投資，同時擴大並續簽戰略合作夥伴關係，以在幣安全球平台上持續推廣USDC。此項新合作安排期限為五年。

根據擴大後的合作安排，幣安將在全球平台推廣USDC，尤其聚焦於新興市場；Circle則將提供支持USDC持有及使用的基礎設施服務。

作為此次合作的一部分，幣安透過私募配售方式，以較 CRCL 交易完成前市價折讓 5% 的價格，認購價值 1 億美元的 Circle A 類普通股。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「憑藉USDC、Arc，以及正在重塑跨境價值流動方式的基礎設施，Circle已成為全球最具公信力的發行商之一。我們 1 億美元的投資與為期五年的承諾，展現了我們對長期發展的信念。我們正共同推動建立一個更具包容性、透明度及合規性的數位經濟。穩定且值得信賴的數位美元不應只是少數人的特權，而應讓任何擁有手機的人都能使用。這正是此次合作所要致力實現的未來。」

Circle聯合創辦人、董事長兼執行長Jeremy Allaire表示：「幣安打造了全球規模最大且最具活力的數位貨幣平台之一，建立了網際網路上最大的金融超級應用之一，並成為全球使用最廣泛的美元穩定幣錢包之一。我們相信，雙方可以充分發揮USDC的潛力，擴大美元的可及性，透過創新的數位資產產品，來支援儲蓄及投資活動，並觸及全球新興市場的個人及企業。」

新興市場 幣安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

30年期美債殖利率或維持5%以上 瑞銀 CIO：偏好二至五年期債券

搶攻AI商機…兆豐銀攜手合庫銀及彰銀 統籌主辦詮鼎集團168億元聯貸

全球市場迎升息考驗 資金撤出股票ETF…轉向收益型ETF與商品資產

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

相關新聞

銀行存款也要上鏈了！金管會開放試辦 台新銀有望搶頭香

台灣銀行業存款，正式跨進「區塊鏈」場域。金管會22日宣布開放銀行申請試辦「存款代幣化」；台新銀有望先行，一旦獲准，可望成為三軌金融下首宗銀行區塊鏈金融業務試辦。

16張百億神單前八月狂賣逾4,200億元 「這張」新進榜衝破180億元

全球股市維持高檔，投資型保單買氣持續火熱，壽險業「百億神單」再添一張。據統計，截至2026年前八月，共有16張保單銷售突破百億元，其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額已突破4,200億元，繼前七月改寫紀錄後再創歷史新高；8月新進榜的是國泰人壽「月月滿溢」系列商品，銷售一舉突破180億元。

熱錢湧入股匯雙漲 新台幣盤中挺進31.6元連4升

AI題材點火，熱錢湧入帶動股匯雙漲。台股盤中、收盤雙雙創高，新台幣兌美元盤中大漲1角、挺進31.6元價位，今天收盤收31...

台灣銀行正式開辦高資產業務 率先提供「黃金現貨指定保管」

台灣銀行於9月22日正式開辦高資產業務，以國營銀行長期穩健經營及值得信賴的品牌基礎，提供高資產客戶更完整、更具深度的財富管理服務，展現積極響應政府新財富管理政策、支持發展台灣成為亞洲資產管理中心的具體行動。揭牌儀式由台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄、台灣金控總經理施瑪莉及台灣銀行總經理吳佳曉共同主持，在現場貴賓見證下，共同迎向財富管理下一階段的成長。

幣安投資Circle 1億美元 擴大戰略夥伴關係並延展協議五年

幣安22日宣布對Circle Internet Group, Inc.（紐交所NYSE：CRCL）進行1億美元的股權投資，同時擴大並續簽戰略合作夥伴關係，以在幣安全球平台上持續推廣USDC。此項新合作安排期限為五年。

台南市政府能否申請到亞資專區？銀行局長這麼說

台南市政府積極爭取成立繼高雄之後的第二家亞資專區，立委郭國文更在臉書發文大力聲援，銀行局長童政彰今日表示，希望台南市政府盤點當地特殊的產業需求相應的特殊金融服務，金管會將據此評估是否在台南市設立第二家亞資特區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。