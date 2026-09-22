防投資人過度槓桿 銀行券商跨業信用查詢機制10月底上線

外界關注「四貸同堂」可能衍生信用風險與監理缺口。金管會今天表示，將由聯徵中心建立平台，跨業信用查詢機制預計10月底上線，未來券商與銀行在取得客戶同意之後，便能掌握投資人借款融資等信用情況，以確認客戶是否有過度槓桿情形。

台股熱絡，吸引民眾錢進股市，不過市場傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資，形成「四貸同堂」現象以及潛藏信用風險。金管會先前指出，若券商想了解民眾在銀行信用狀況，只會顯示負面資訊，例如在銀行逾放資訊只會顯示「有」或「沒有」，券商無法得知放款金額以及哪些銀行承作放款等細節。

金管會銀行局局長童政彰今天在記者會指出，經邀台灣證券交易所、財團法人金融聯合徵信中心、券商公會與銀行公會會商後，已討論出哪些資料需要進行交換，在取得客戶同意下，券商與銀行就能充分掌握投資人借款融資等情形，不會像過去要查資料時僅揭露「有」或「沒有」的資訊。

童政彰說，將由聯徵中心建立跨業信用查詢機制，預計10月底上線，券商也會透過證交所串聯聯徵中心的資料，會是雙平台對接的概念，也就是券商仍透過證交所查詢、銀行仍對接聯徵中心。

針對銀行與券商可以看到的資料細節，童政彰指出，此查詢機制主要目的是讓券商與銀行在做徵信時，可以確認客戶是否有過度槓桿情形，因此提供資料內容是經討論後得到共識。

證期局副局長黃仲豪舉例，若投資人去券商開戶借錢，券商可以看到該名投資人在銀行端借款狀況；投資人去銀行借款，銀行也可以查其於券商端借款情況。