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接軌IFRS 17及TIS 國營臺銀人壽今年度現金增資75億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國營臺灣金控去年已為子公司臺銀人壽編列今年度現金增資150億元，為歷年最大規模。臺銀人壽董事會決議今年先動資75億元。以提升接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及保險業新一代清償能力制度（TIS）後之財務韌性與經營彈性，延續轉型成果。

臺銀人壽前身為中央信託局旗下的人壽保險處，承接不少高利率保單，隨著利率環境改變，面臨利差損，但近年經營績效已逐漸改善。

今年原計畫現金增資150億元，據了解，臺銀人壽今年先動用75億元。資金用途為增加自有資本，以提升接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS17）及保險業新一代清償能力制度（TIS）後之財務韌性與經營彈性，延續轉型成果。

至於私募價格訂定之依據及合理性，臺銀人壽說明，依最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，併衡酌公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評twAAA及S&P AA）、營運轉型成效顯著、客戶申評訴品質優異及顧客滿意度達98.5%等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。

不採用公開募集理由為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。

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