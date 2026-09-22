台灣銀行正式開辦高資產業務 率先提供「黃金現貨指定保管」

台灣銀行於9月22日正式開辦高資產業務，以國營銀行長期穩健經營及值得信賴的品牌基礎，提供高資產客戶更完整、更具深度的財富管理服務，展現積極響應政府新財富管理政策、支持發展台灣成為亞洲資產管理中心的具體行動。揭牌儀式由台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄、台灣金控總經理施瑪莉及台灣銀行總經理吳佳曉共同主持，在現場貴賓見證下，共同迎向財富管理下一階段的成長。

台灣銀行表示，身為百年悠久歷史的國營銀行，長期陪伴客戶、企業與家庭共同成長，從成立家庭、事業發展、資產累積，到傳承規劃與下一代接班，都是客戶穩健可靠的金融夥伴。尤其台灣銀行理財專員個人無銷售佣金，不以個人業績獎金為導向，而以客觀、適切且符合客戶利益態度提供財富管理建議。隨著高資產業務的開辦，在厚實的客戶信任基礎上，將提供更細緻、更專業且更有溫度的服務，讓客戶在人生與事業的重要決策中，都有台灣銀行的支持與陪伴。

在商品與服務方面，台灣銀行從高資產客戶真正的需求出發，率先提供「黃金現貨指定保管業務」，為高資產客戶開啟實體黃金資產管理的新選擇，以差異化服務，接軌國際財富管理趨勢，讓客戶在熟悉、值得信賴的台灣銀行，就能享有更貼近國際私人銀行的服務體驗；此外，成立高資產專業服務團隊，整合投資、信託、保險、授信、外匯及黃金等業務，以及金控台銀人壽與台銀證券資源，協助客戶面對資產傳承、企業接班、跨境資產安排及家族辦公室治理等重要議題，打造專屬的全方位優質服務。

展望未來，台灣銀行強調將善用國內密集營業據點及遍布全球五大洲海外據點的優勢，持續深化財富管理服務及推動地方資產管理專區試辦業務，秉持穩健、誠信及以客戶為本的精神，建立具台灣銀行特色的高資產客戶服務模式，協助客戶實現「金耀傳家 成就未來」的願景，致力成為客戶值得信賴的財富管理銀行。