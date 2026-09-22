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16張百億神單前八月狂賣逾4,200億元 「這張」新進榜衝破180億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰人壽。圖／國泰人壽提供
國泰人壽。圖／國泰人壽提供

全球股市維持高檔，投資型保單買氣持續火熱，壽險業百億神單」再添一張。據統計，截至2026年前八月，共有16張保單銷售突破百億元，其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額已突破4,200億元，繼前七月改寫紀錄後再創歷史新高；8月新進榜的是國泰人壽「月月滿溢」系列商品，銷售一舉突破180億元。

今年前八月，國泰人壽一口氣包辦四張百億神單，為業界最多，其中「月月永溢」及「月月泰利」系列銷售雙雙逼近750億元，穩居市場前二大百億神單；「鑫超月得益」系列銷售近220億元，最新進榜的「月月滿溢」系列則一口氣突破180億元。四張商品合計銷售金額已逼近1,900億元，成為今年投資型保單市場最大贏家。

其他投資型百億神單中，安聯人壽「吉利發發」系列前七月銷售358億元，預估前八月可達400億元；南山人壽6月推出的「鑫月雙享變額年金保險」延續熱銷氣勢，不到三個月就銷售逾300億元；元大人壽「元元致富」系列近290億元，三張商品均躋身今年百億神單前段班。

凱基人壽則有兩張商品入榜，「一生傳富」系列銷售逾200億元，「活利鑫動」系列約140億元。台灣人壽「信鑫滿滿」系列前八月銷售逾180億元；富邦人壽「真豐利」系列逾150億元；三商美邦人壽（2867）「金世紀多利」系列逾140億元。此外，安達人壽「富貴大贏家」系列銷售近140億元；法巴人壽「金采年華」系列逾110億元，也都穩居百億神單之列。

非投資型商品仍維持兩張，新光人壽「美富家外幣利變型壽險」銷售逾140億元，為目前唯一一張百億利變型保單；富邦人壽「智富紅運外幣分紅終身壽險」則銷售逾120億元，也是目前唯一躋身百億神單的分紅保單。

回顧過往，2019年共有21張百億保單、銷售2,887億元；2023年受到聯準會大幅升息影響，僅剩四張、562億元，為近年低點；2024年回升至11張、超過2,300億元，2025年再增至17張、近3,200億元。今年前八月已有16張百億神單，合計銷售突破4,200億元，不僅提前超越2025年全年，更持續刷新歷史最高紀錄，投資型商品更包辦其中14張，成為今年壽險市場最強勁的銷售引擎。

百億 國泰人壽 壽險業

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