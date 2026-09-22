熱錢湧入股匯雙漲 新台幣盤中挺進31.6元連4升

台灣銀行於9月22日正式開辦高資產業務，以國營銀行長期穩健經營及值得信賴的品牌基礎，提供高資產客戶更完整、更具深度的財富管理服務，展現積極響應政府新財富管理政策、支持發展台灣成為亞洲資產管理中心的具體行動。揭牌儀式由台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄、台灣金控總經理施瑪莉及台灣銀行總經理吳佳曉共同主持，在現場貴賓見證下，共同迎向財富管理下一階段的成長。

2026-09-22 19:26