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熱錢湧入股匯雙漲 新台幣盤中挺進31.6元連4升
AI題材點火，熱錢湧入帶動股匯雙漲。台股盤中、收盤雙雙創高，新台幣兌美元盤中大漲1角、挺進31.6元價位，今天收盤收31.708元，升5分，匯價連4升，台北及元太外匯市場總成交金額27.39億美元。
國際油價重挫，加上美中官員近日貿易會談釋放出正面訊號，市場風險偏好升溫。美股領漲之下，台股今天早盤衝上48601.53點的歷史新高點，儘管長假前調節賣壓加重、台積電中場翻黑，高低震盪達801.36點，終場仍上漲81.33點，以47800.17點創下收盤新高。
台股強勢攻高，外資也持續加碼，今天三大法人同步買超，其中外資及陸資買超447.26億元，呈現連4買，累計加碼逾1600億元。
新台幣兌美元受惠於資金大舉回流、台股多頭有撐，今天以31.74元開盤後，延續升值態勢，挺進31.6元價位，最高升抵31.658元、大漲1角。
外匯交易員直言，AI行情引領台股勁揚，只要股市熱度延續，外資匯入加碼台股，新台幣有望延續升勢、挑戰31.5元。
不過外匯交易員也說，長假之前，部分外資操作可能轉趨保守，使得匯市轉為震盪整理；此外，美元指數續居高檔、川習會結果是否符合市場預期，都將牽動市場情緒，進而影響股匯表現。
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