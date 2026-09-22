台南市政府能否申請到亞資專區？銀行局長這麼說

台南市政府積極爭取成立繼高雄之後的第二家亞資專區，立委郭國文更在臉書發文大力聲援，銀行局長童政彰今日表示，希望台南市政府盤點當地特殊的產業需求相應的特殊金融服務，金管會將據此評估是否在台南市設立第二家亞資特區。

對於媒體提問是否各縣市只要作出特色，就可以申請專區？童政彰指出，第二個專區如何成立，會去思考要與第一個專區有所區隔，因此，若與高雄的試辦內容一模一樣，倒不如等在高雄專區已成熟的業務全部放行到全台，因此，才會希望盤點地方產業的特色，並與金融相關的盤點出來，如此，銀行局也樂見有新專區成立。

童政彰說，專區不會限數量，而是專看是否有自己獨特的特色，例如，日本的四個專區，四區都有不同的特色，札幌是綠能基地，綠色債券有其需求，東京為國際金融，福岡為創新基地，可說其金融需求各有其特色。

童政彰先前也有與台南市政府開會，他指出，在高雄專區開放的38項業務之外，還有哪些新業務可試辦，會由台南市府盤點出來，金管會再決定是否開放第二個專區，對此，也鼓勵其他地方縣市政府，再依各自產業特色盤點是否有特殊的金融服務需求，這會成為金管會評估再開放新專區的準則。

童政彰舉例，像台南有舉例例如無人機、南科重鎮這些，有產業作為底蘊，需要哪些新金融服務的開放。專法也會給目前的專區法令上的地位。專法也會給專區正式的法律地位，例如，走境內關外的模式，不見得就比照印度的GIFTCITY模式。他特別強調：「專法不等同專區」，專區只是在專法其中一項，專法還有很多其他諸如稅賦優惠等規定。

對於境內關外和GIFTCITY的差異，童政彰也說，後者有單獨主管機關，吸引外資為主，而前者重點則在於留資引才，比起吸引外資流入，讓台商境內資金留在台灣理財反而更重要。