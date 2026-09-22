快訊

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市政府能否申請到亞資專區？銀行局長這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會銀行局長童政彰。聯合報系資料照
金管會銀行局長童政彰。聯合報系資料照

台南市政府積極爭取成立繼高雄之後的第二家亞資專區，立委郭國文更在臉書發文大力聲援，銀行局長童政彰今日表示，希望台南市政府盤點當地特殊的產業需求相應的特殊金融服務，金管會將據此評估是否在台南市設立第二家亞資特區。

對於媒體提問是否各縣市只要作出特色，就可以申請專區？童政彰指出，第二個專區如何成立，會去思考要與第一個專區有所區隔，因此，若與高雄的試辦內容一模一樣，倒不如等在高雄專區已成熟的業務全部放行到全台，因此，才會希望盤點地方產業的特色，並與金融相關的盤點出來，如此，銀行局也樂見有新專區成立。

童政彰說，專區不會限數量，而是專看是否有自己獨特的特色，例如，日本的四個專區，四區都有不同的特色，札幌是綠能基地，綠色債券有其需求，東京為國際金融，福岡為創新基地，可說其金融需求各有其特色。

童政彰先前也有與台南市政府開會，他指出，在高雄專區開放的38項業務之外，還有哪些新業務可試辦，會由台南市府盤點出來，金管會再決定是否開放第二個專區，對此，也鼓勵其他地方縣市政府，再依各自產業特色盤點是否有特殊的金融服務需求，這會成為金管會評估再開放新專區的準則。

童政彰舉例，像台南有舉例例如無人機、南科重鎮這些，有產業作為底蘊，需要哪些新金融服務的開放。專法也會給目前的專區法令上的地位。專法也會給專區正式的法律地位，例如，走境內關外的模式，不見得就比照印度的GIFTCITY模式。他特別強調：「專法不等同專區」，專區只是在專法其中一項，專法還有很多其他諸如稅賦優惠等規定。

對於境內關外和GIFTCITY的差異，童政彰也說，後者有單獨主管機關，吸引外資為主，而前者重點則在於留資引才，比起吸引外資流入，讓台商境內資金留在台灣理財反而更重要。

銀行局 台南 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

彭金隆以「月光餅」向媒體賀中秋 宣布開放銀行存款代幣化

白埔園區動土 南部半導體生態系補上關鍵拼圖

台積落腳高雄白埔園區 年產值上看3千億

相關新聞

8月五大銀行新承做購屋貸款平均利率 上揚至2.321%

央行公布8月本國五大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.187％，較7月的2.167％上升0.02個百分點，係因除資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升。

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

金管會今日正式宣布開放銀行申請試辦存款代幣化業務，以提供銀行發展存款代幣實際運作模式、技術應用及風險管理機制空間，這也成為金管會「三軌金融」政策的代表作。

接軌 IFRS 17 及 TIS 國營臺銀人壽今年度現金增資75億元

國營臺灣金控去年已為子公司臺銀人壽編列今年度現金增資150億元，為歷年最大規模。臺銀人壽董事會決議今年先動資75億元。以提升接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及保險業新一代清償能力制度（TIS）後之財務韌性與經營彈性，延續轉型成果。

台灣銀行正式開辦高資產業務 率先提供「黃金現貨指定保管」

台灣銀行於9月22日正式開辦高資產業務，以國營銀行長期穩健經營及值得信賴的品牌基礎，提供高資產客戶更完整、更具深度的財富管理服務，展現積極響應政府新財富管理政策、支持發展台灣成為亞洲資產管理中心的具體行動。揭牌儀式由台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄、台灣金控總經理施瑪莉及台灣銀行總經理吳佳曉共同主持，在現場貴賓見證下，共同迎向財富管理下一階段的成長。

16張百億神單前八月狂賣逾4,200億元 「這張」新進榜衝破180億元

全球股市維持高檔，投資型保單買氣持續火熱，壽險業「百億神單」再添一張。據統計，截至2026年前八月，共有16張保單銷售突破百億元，其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額已突破4,200億元，繼前七月改寫紀錄後再創歷史新高；8月新進榜的是國泰人壽「月月滿溢」系列商品，銷售一舉突破180億元。

台南市政府能否申請到亞資專區？銀行局長這麼說

台南市政府積極爭取成立繼高雄之後的第二家亞資專區，立委郭國文更在臉書發文大力聲援，銀行局長童政彰今日表示，希望台南市政府盤點當地特殊的產業需求相應的特殊金融服務，金管會將據此評估是否在台南市設立第二家亞資特區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。