國泰人壽FitBack加入「健康幣」計畫 一次任務雙重回饋

為了增進國人健康，鼓勵民眾將預防保健觀念，持續落實於日常生活，國泰人壽積極響應「健康台灣」政策，成為首波受邀加入衛福部「健康幣」計畫的合作業者，今年10月1日起「FitBack健康吧」推出全新健康任務，依適用資格完成指定項目，不但可獲得任務值，還可累積健康幣，透過串聯公私資源，希望能更加提升民眾參與健康管理的動力。

衛福部為提升民眾預防保健觀念，推出「健康幣」計畫。民眾可透過網站或是手機APP申請「健康存摺」 ，在專區內進行成人預防保健、癌症篩檢、疫苗接種等指定健康行為，完成項目最高可累積10,000健康幣，並於指定通路兌換健康相關商品。

國泰人壽長期關注民眾健康，並持續透過FitBack健康吧，增進民眾預防保健概念，這次串聯健康幣活動，希望透過具體回饋，鼓勵民眾採取實際行動，將健康意識逐步融入生活。在10月1日健康幣上線後，FitBack健康吧同時推出兩項新任務，只要加入衛福部健康幣計畫、參與接種指定疫苗，最高可拿到FitBack健康吧250任務值，讓民眾在參與預防保健的同時，有機會獲得來自政府政策與FitBack健康任務的雙重回饋。

國泰人壽持續將保險服務從風險保障，延伸至健康促進與預防，「FitBack健康吧」就是為了促進健康打造的平台，陪伴民眾培養健康生活習慣，目前FitBack用戶數已突破200萬人，用戶只要完成各項健康任務並累積任務值，即可依適用條件，享有保費折減、兌換小樹點（生活）等多元回饋，將健康行為轉化為持續實踐健康生活的正向動力。近期除攜手衛福部推動「健康幣」計畫，亦響應運動部「揮汗有禮」活動，透過FitBack任務設計與回饋機制，分別從預防保健、規律運動等面向，鼓勵民眾將健康行動融入日常生活。

未來，國壽將持續串聯政府政策與多元健康資源，發揮保險業健康促進影響力，從保障延伸至預防，拓展健康服務的生活場景，陪伴民眾累積每一次健康行動，攜手實踐「健康台灣」願景。