快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻AI商機…兆豐銀攜手合庫銀及彰銀 統籌主辦詮鼎集團168億元聯貸

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行共同統籌主辦之詮鼎集團168億元聯合授信案22日完成簽約，展現銀行團對詮鼎集團未來營運發展及全球佈局策略的高度支持。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行共同統籌主辦之詮鼎集團168億元聯合授信案22日完成簽約，展現銀行團對詮鼎集團未來營運發展及全球佈局策略的高度支持。圖／兆豐銀行提供

在全球AI、雲端運算及數位轉型浪潮加速推進下，半導體與電子零組件產業持續受惠於高效能運算及智慧應用需求成長，帶動供應鏈擴張與資金需求同步升溫。看好產業長期發展潛力，兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行共同統籌主辦之詮鼎集團168億元聯合授信案22日完成簽約，展現銀行團對詮鼎集團未來營運發展及全球布局策略的高度支持。

本聯貸案借款人包含詮鼎集團旗下詮鼎科技、振遠科技、友尚、YOSUN HONG KONG CORPORATION LIMITED（友尚香港）及品佳，資金用途除償還既有借款外，亦將用於充實中期營運資金，以支應集團持續成長所需，進一步強化整體財務結構與市場競爭力。

詮鼎集團為大聯大控股旗下重要子集團，近年積極深化與國際大廠合作並擴展全球布局。透過整合友尚及品佳兩大事業群資源，集團已建構更完整的產品線組合、更強健的財務體質及更廣泛的客戶基礎，不僅顯著提升市場覆蓋率與競爭優勢，也進一步強化原廠產品滲透率及深化客戶合作關係，持續鞏固產業領先地位。

隨著生成式AI應用快速普及，以及企業數位轉型需求持續擴大，高效能運算、雲端資料中心、AI伺服器與車用電子等應用需求持續擴張，進一步推升通訊晶片、記憶體及電源管理等半導體產品需求。面對強勁成長動能，詮鼎集團可望發揮整合綜效與規模經濟優勢，打造穩健且高效率之成長引擎，持續提升企業價值與獲利能力。

兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行長期深耕半導體、AI科技、電子產業及數位基礎建設等關鍵產業金融服務，深耕聯貸市場多年。其中，兆豐銀行自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，深受國內外機構及企業的高度信賴。

合作金庫銀行於2025年度聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，深獲各大企業肯定；彰化銀行則以「展翅高飛、再創新局」為主軸推動企業與個人金融雙軌並進，勇奪「2026外資精選台灣金融10強」殊榮。三家統籌主辦銀行未來將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業掌握產業升級與全球布局契機，共創穩健且永續之成長動能。

彰銀 兆豐銀 兆豐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超額認購1.43倍 兆豐銀行統籌主辦新光合成纖維56.25億元永續聯貸

川習會聚焦AI與稀土 安聯投信：AI需求不減、亞洲半導體迎布局契機

雙重逆風解除、資金重返科技股 法人：亞洲半導體續受惠

東擎舉辦上市前業績發表會 迎向工業電腦AI新契機

相關新聞

8月五大銀行新承做購屋貸款平均利率 上揚至2.321%

央行公布8月本國五大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.187％，較7月的2.167％上升0.02個百分點，係因除資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升。

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

金管會今日正式宣布開放銀行申請試辦存款代幣化業務，以提供銀行發展存款代幣實際運作模式、技術應用及風險管理機制空間，這也成為金管會「三軌金融」政策的代表作。

國泰人壽FitBack加入「健康幣」計畫 一次任務雙重回饋

為了增進國人健康，鼓勵民眾將預防保健觀念，持續落實於日常生活，國泰人壽積極響應「健康台灣」政策，成為首波受邀加入衛福部「健康幣」計畫的合作業者，今年10月1日起「FitBack健康吧」推出全新健康任務，依適用資格完成指定項目，不但可獲得任務值，還可累積健康幣，透過串聯公私資源，希望能更加提升民眾參與健康管理的動力。

搶攻AI商機…兆豐銀攜手合庫銀及彰銀 統籌主辦詮鼎集團168億元聯貸

在全球AI、雲端運算及數位轉型浪潮加速推進下，半導體與電子零組件產業持續受惠於高效能運算及智慧應用需求成長，帶動供應鏈擴張與資金需求同步升溫。看好產業長期發展潛力，兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行共同統籌主辦之詮鼎集團168億元聯合授信案22日完成簽約，展現銀行團對詮鼎集團未來營運發展及全球布局策略的高度支持。

強制汽車險加碼提供參加機車駕訓5萬名民眾獎勵金 14家產險全部加入

為鼓勵民眾參加機車駕駛訓練，建立安全駕駛觀念及提升道路交通安全，金管會規劃針對完成機車駕駛訓練並取得駕駛執照之民眾，於投保強制汽車責任保險(下稱強制車險)時提供獎勵金，並自116年1月1日起試辦一年，負責獎勵金出資的特別補償基金估計，會有5萬名的民眾符合獎勵資格，獎勵金會以超商禮券方式發放。

金管會：不會用LINE聯繫民眾 慎防二次詐騙

金管會今天表示，近期有不肖人士偽冒金管會名義，以辦理沒收犯罪所得返還予受害民眾、退款等名義，誘使民眾掃描QRCode加入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。