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金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開放存款代幣化，台新銀行將為首家申請銀行。聯合報系資料照
金管會開放存款代幣化，台新銀行將為首家申請銀行。聯合報系資料照

金管會今日正式宣布開放銀行申請試辦存款代幣化業務，以提供銀行發展存款代幣實際運作模式、技術應用及風險管理機制空間，這也成為金管會「三軌金融」政策的代表作。

銀行局長童政彰指出，存款代幣化已有銀行提出試辦構想，為台新銀行向金管會提出。他也說明，未來的清結算，倘若銀行只發行自己的存款代幣，就只涉及自行的清結算，例如，貿融及進出口廠商，若都是台新銀的客戶，就可自行清結算。而倘若涉及跨行，財金公司就要出面，但目前試辦銀行只會作自行的存款代幣化試行。

童政彰也說明，在財報上，存款代幣表示的就是存款，只是存款上鏈，銀行亦仍要提存款準備，銀行局亦已和央行討論過，才公布開放試辦。倘若企業用代幣作存款清結算，速度更快。

對於使用場景，童政彰說明，會以客戶已習慣上鏈的服務，優先成為存款代幣化上鏈運用的場景，來滿足客戶的服務需求，其中，虛擬幣的投資由於在鏈上投資已很廣泛，應會成為其中的場景，至於信用卡、財富管理這些，雖然還沒有上鏈，但他認為銀行應會評估在風險許可之下，評估是否推展為運用場景。

金管會表示，銀行發行存款代幣，將銀行存款以區塊鏈等新型態之表彰或記錄方式呈現，其法律性質仍屬銀行存款，相關業務原則上依現行銀行法等相關法規辦理，銀行若申請試辦，必須具體說明以下事項：

一、存款代幣之試辦範圍及使用場景。

二、存款代幣之發行、移轉、贖回及銷毀流程，以及與現行存款、匯款（轉帳）等作業之差異分析。

三、存款帳務與代幣帳本之勾稽、對帳及控管機制。

四、所使用之技術架構、系統運作方式及安全控管機制，例如分散式帳本技術或區塊鏈架構、節點、錢包及智能合約等。

五、試辦期間屆滿或停止試辦時，存款代幣之贖回、銷毀及客戶權益保障機制。

台新銀行 金管會 銀行

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