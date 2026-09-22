彭金隆以「月光餅」向媒體賀中秋 宣布開放銀行存款代幣化

金管會主委彭金隆特別在周五中秋節前，在今天的記者會上向媒體賀節，他特別舉出手上的伴手禮指出，客家傳統的「月光餅」是他從小最期待的中秋節食品，月光餅就是蕃薯餅，在客家傳統也稱為「團圓餅」，以此對記者祝福中秋節團圓快樂。他也宣布，亞資中心的兩大落地業務及新增項目，將分別在10月初、10月底開放，並且將首度推出國內的「銀行存款代幣化」，讓存款正式在區塊鏈上移動。

彭金隆對於其「五大卓越計畫」首先指出，亞資中心計畫未來會繼續強化，在7月高雄專區有提到落地及新增業務，最新進度包括了家辦顧問及特定壽險商品放寬兩大落地業務，會在10月初正式落地，另外專區新增項目，關於私募99人的限制鬆綁，以及跨境轉介開戶的客戶，未具證投信基金開發給OBU客戶，開放高資產戶遠距投保，專區客戶投資外國虛擬資產ETF，創新的保險預繳專戶，也都會在10月底開放。

彭金隆也指出，未來建構國際級資本市場方面，安全與透明、公平、效率為四大原則。並會正式推出「股市儀表板」，第一階段會揭露三大重要資訊，一是授信業務及市場槓桿數據，融資擔維持率、不限用途借貸餘額、融資及借券餘額、追繳人數、斷頭人數等資訊會揭露。另外投資人違約統計也會公布，並會公布每日違約金額、人數、分布趨勢，並整合上市櫃營收及基本面趨勢，且未來公開資料會繼續增加，不斷滾動式檢討，包括該如何解讀這些重要數據，也會提供更專業的參考方式。

彭金隆表示，未來也將持續推動全齡金融、促進社會轉型及金融發展。銀行已由金融研訓院統籌成立全齡工作坊，並在9月3日出席第一次會議，上周四也聽取銀行的「金融處方簽」的作法（由玉山銀行簡報），發現台灣金融業可與醫院等社會資源結合，提出更多全齡金融服務，他也指出，保發中心與壽險公會已統籌全齡金融工作坊的成立，協助保險業轉型、降低社會轉型風險，除了消極的事後補償，也希望未來加強事前損失控制，協助社會降低全體風險。

他也特別指出，在強制車險，為鼓勵民眾參加安全駕訓而有更好的應變力，來強化事前預防功能，明年1月起，將提供約200元的獎勵金，約當保費的7折，甚至騎重機的折扣更多，預定試辦1年。

彭金隆也強調會持續推動「信賴金融」，7月29日發布指引之後發現很多金融業都動起來，尤其金融大回饋已獲得很多迴響，金融業已積極整合過去資源，讓社會更有感，彭金隆希望這些明確轉換為消費者回饋，員工實質所得增加，以及更多社會的投入。

最後彭金隆強調「三軌金融」的重要性。例如RWA推進、虛擬資產專法及子法推動，他指出，九大子法已完成討論，他都有參與，並且預定10月起展開公聽會，過程中已與產業團體多所溝通，完成子法草案之後，會展開相關公聽過程，預定11月、12月進行法規預告，明年第一季對外由政院正式發布實施。

彭金隆也指出，金管會接下來將開辦「銀行存款代幣化」，為金融業去中心化、區塊鏈的重要因應方式，以及鏈上支付的資金移轉，都有重大的意義。周正山提出主動修法概念，過去是被動修法，未來創新實驗要積極走出去：「簡易型創新實驗」，亦即以此來排除現行法規命令，擴大創新與科技業合作的空間，及未來更多落地的可能性。