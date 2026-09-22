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中秋、教師節連續假期 台灣人壽保戶服務及資訊系統不打烊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中秋、教師節連假，台灣人壽服務不打烊！中信金旗下台灣人壽表示，2026年9月25日至9月28日中秋節、教師節連續假期，若保戶急需投保、繳費、借款、理賠、保單查詢、資料變更等需求，可致電台灣人壽全年無休免付費服務專線0800-099-850，或利用台灣人壽官方LINE聯繫辦理，隨時隨地服務零時差。

為保障保戶使用線上各項服務暢通無阻，台灣人壽已全面啟動連續假日資訊SOP作業，監控各項資訊系統，確保資訊系統正常；海外保戶連假期間若需要緊急救援服務，可撥打海外救援服務專線886-2-23716088（付費電話）尋求協助，救援中心24小時有專人提供諮詢與服務。

台灣人壽 連續假期 中秋

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