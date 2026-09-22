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金管會：不會用LINE聯繫民眾 慎防二次詐騙

中央社／ 台北22日電
金管會今天表示，不會用LINE聯繫民眾辦理相關業務，也呼籲曾受騙民眾慎防二次詐騙。 聯合報系資料照
金管會今天表示，不會用LINE聯繫民眾辦理相關業務，也呼籲曾受騙民眾慎防二次詐騙。 聯合報系資料照

金管會今天表示，近期有不肖人士偽冒金管會名義，以辦理沒收犯罪所得返還予受害民眾、退款等名義，誘使民眾掃描QRCode加入LINE帳號，並要求提供姓名、聯絡電話、身分證明文件及相關憑證等資料，金管會不會用LINE聯繫民眾辦理相關業務，也呼籲曾受騙民眾慎防二次詐騙

金管會今天發布新聞稿提醒，不會用LINE聯繫民眾辦理相關業務，也不會要求民眾透過LINE提供個人或金融資料。相關情形都是詐騙手法，民眾切勿相信，也不要掃描相關QR Code、加入不明LINE帳號或提供個人及金融資料。

金管會提醒民眾，收到類似通知時，務必掌握5大原則，第1，不掃QR Code、不加陌生LINE，政府機關不會以加入不明LINE「專案客服」作為犯罪所得返還或退款申請方式；第2，不提供重要個資，千萬不要依LINE帳號指示傳送身分證件、存摺、金融卡、信用卡、網路銀行帳號密碼、一次性動態（OTP）驗證碼等資訊。

第3，不依指示匯款或操作金融帳戶，如對方以退款、返還犯罪所得、資金驗證、保證金、手續費等名義要求匯款、轉帳或操作ATM、網路銀行，應立即停止操作；第4，透過官方管道自行查證，收到自稱政府機關的文書、簡訊或通訊軟體訊息，應自行查詢該機關官方網站公布的聯絡電話進行確認，切勿直接使用文件、簡訊或通訊軟體訊息上所載電話、連結、LINE帳號或QR Code。

第5，如有疑問，可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證；如涉及偽冒金管會名義，也可撥打金管會電話查詢。

金管會呼籲，詐騙集團可能利用偽造的政府機關文書、印信、機關標誌、主管或承辦人姓名等方式增加可信度，文件看似正式、有機關名稱或印章，並不代表是真實公文。民眾如曾遭詐騙，更請慎防詐騙集團以協助追回款項、返還犯罪所得或退款等名義再次接觸，避免遭受二次詐騙。

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