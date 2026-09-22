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央行鬆綁房市管制…第4季預售屋市場起風了 過度觀望氛圍不在
央行理監事會維持利率不變，並微調信用管制與購地貸款開工規範。信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，政策疑慮降低、觀望氣氛淡化，預售市場可望回歸以自住需求與產品力為主的競爭格局。
童莉婷說明，此舉有助換屋客銜接舊屋出售與預售交屋資金，也讓建商可依市場需求調整推案。
童莉婷指出，尤其購地貸款限制放寬，將使建商策略更趨分化。大型業者憑藉土地庫存與資金實力，可延後或分期推案，穩住產品定位與定價策略；中小型建商雖減輕未開工土地的時程壓力，但已開工個案仍須面對工程款與去化速度考驗。
她分析，新制提供的是時間緩衝，而非全面解除資金壓力，接下來市場競爭仍將回歸財務體質與銷售回款能力。
不過，童莉婷認為，此次調整並非全面鬆綁，高價住宅認定標準未變，高總價產品仍須依賴高自備款與低槓桿客群。即使股市帶來投資獲利，高資產客戶仍會在股票、不動產與企業資金間靈活配置。具核心地段與品牌稀缺性的豪宅，可持續鎖定長期資產配置客；部分自住換屋買盤，則可能轉向高價門檻附近的實用產品。
展望第4季至2027年，童莉婷預估，預售市場可望由過度觀望走向溫和回補。
童莉婷指出，2026年市場買氣保守，不少建商延後推案，使主要檔期相對冷清；隨政策疑慮淡化、資金環境趨穩，後續推案量有望逐步回升。
童莉婷認為，政策利多不會平均反映於各區域，但具品牌、區位、合理總價與產品力的個案，預期將率先展現去化動能。
從今年第1季管制微調、新青安政策深化，到預售交易回升與雙北房價趨穩，市場已陸續出現正向訊號。童莉婷指出，此次調整進一步降低市場對資金成本與政策方向的疑慮，原先延後決策的自住與換屋買盤，可望重新評估進場與交屋安排。
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