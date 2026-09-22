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凱基人壽參與健康幣首波合作 讓健康行動更有價

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽響應政府「健康台灣」政策，成為衛福部「健康幣」首波合作壽險業者，由衛福部部長石崇良（左）頒發感謝獎盃給凱基人壽總經理郭瑜玲。凱基人壽／提供
凱基人壽響應政府「健康台灣」政策，成為衛福部「健康幣」首波合作壽險業者，由衛福部部長石崇良（左）頒發感謝獎盃給凱基人壽總經理郭瑜玲。凱基人壽／提供

凱基人壽積極響應政府「健康台灣」政策，22日宣布成為衛福部「健康幣」首波合作壽險業者。健康幣將於10月1日正式上線並開始累積，成人預防保健、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢及疫苗接種等健康行動皆納入健康幣適用範圍，透過正向誘因鼓勵民眾從日常落實健康管理，提升預防保健參與，並降低慢性病與癌症風險。此一政策方向與凱基人壽現有商品設計及「全齡健康生態圈」布局高度契合，也進一步推動保險服務從事後補償延伸至事前預防與日常健康管理，讓「健康行為有價」更具體。

為深化健康幣合作，凱基人壽規劃以「擴大健康參與、串接健康數據、拓展健康生態」三階段推進。首階段將動員內外勤員工及保戶下載健保快易通APP、登入健康幣專區並完成健康幣任務，亦鼓勵保戶可使用健康存摺截圖，作為符合外溢保單條款規定的保費折扣上傳依據；第二階段將介接Health Go APP取得健康幣任務紀錄，作為外溢續年度保險費折減依據，提升客戶體驗；第三階段配合健康幣項目擴大，將商品逐步規劃相關外溢機制至長照、醫療及重大疾病等新商品，擴大在保險與健康促進場景的應用，深化「全齡健康生態圈」。

凱基人壽也已將預防觀念導入商品設計。以「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」商品為例，保戶完成指定健康檢查、癌症及B、C型肝炎篩檢、疫苗接種等健康促進行動，符合保單條款約定即可享續年度保險費折減；若再搭配指定金融機構帳戶及電子保單等條件，最高可享11%保費折減。多項健康行動與健康幣鼓勵項目相互呼應，透過回饋機制讓「預防勝於治療」融入日常。

凱基人壽表示，健康幣合作是推進大健康布局的重要一環，後續將緊密配合政策進程與內容，具體實踐「越健康、越有保障」的保險新價值。面對超高齡社會與長壽趨勢，凱基人壽未來將以HWE健康財富領航者（Health and Wealth Expert）為核心，串聯商品、健康服務及康養資源，讓保險從單一保障延伸為全生命周期的健康管理，讓健康走進每一個家庭，陪伴民眾邁向健康長壽。

凱基人壽 健康幣 健康

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