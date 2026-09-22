超額認購1.43倍 兆豐銀行統籌主辦新光合成纖維56.25億元永續聯貸

隨著全球淨零排放趨勢加速推進，循環經濟已成為企業提升永續競爭力的重要策略，金融機構亦持續透過創新融資機制，引導產業落實低碳轉型。為支持國內企業深化永續經營及循環經濟發展，兆豐銀行、國泰世華銀行及台北富邦銀行共同統籌主辦新光合成纖維股份有限公司（1409）56.25億元聯貸案，於22日完成簽約。

本案由兆豐銀行擔任額度管理銀行、國泰世華擔任文件管理銀行、台北富邦擔任ESG管理銀行，共獲9家金融機構踴躍參與，募集期間市場反應熱烈，超額認購達1.43倍，顯示金融同業高度肯定新光合纖的經營績效、產業領導地位，以及持續推動永續發展的發展策略。

新光合纖為國內聚酯產業重要領導企業，產品橫跨化學纖維、工程塑膠、包裝材料及光學膜等領域，廣泛應用於紡織、電子及光電等產業。憑藉完整產業鏈布局、優異研發能力及多元產品優勢，長期深耕海內外市場，持續提升高附加價值產品比重，展現穩健的成長動能與國際競爭力。

近年來，新光合纖積極投入循環經濟與低碳轉型發展，持續擴大再生聚酯（r-PET）產品布局，並積極投入食品級再生材料及回收再利用技術研發，不僅取得多項國際認證，更透過節能減碳、再生能源導入及水資源管理等具體措施，逐步落實淨零排放與永續發展目標，展現企業善盡環境責任的決心與成果。

本次聯貸資金主要用於償還金融借款並充實中期營運周轉金，以優化財務結構及提升資金運用效率，並支應新光合纖持續推進循環經濟布局、綠色製程升級轉型及高附加價值產品發展所需資金。值得一提的是，本案納入永續連結授信機制，將貸款利率與特定永續績效指標連結，涵蓋溫室氣體減量、水資源管理及公司治理等指標。當企業達成預設永續目標時，即可享有相應利率優惠，透過具體金融誘因鼓勵企業深化ESG行動，充分展現金融業引導企業邁向永續發展的正向影響力。

兆豐銀行、台北富邦銀行及國泰世華銀行長期深耕聯貸市場及永續金融領域。其中，兆豐銀行自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」；國泰世華銀行以跨境聯貸及永續融資專業屢獲《The Asset》等國際機構肯定；台北富邦銀行憑藉卓越永續金融表現，連續四年榮獲《Euromoney》「台灣最佳ESG銀行」。三家統籌主辦銀行未來將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業推動低碳轉型與永續發展，共同提升產業競爭力，創造企業、社會與環境共榮共好的永續價值。