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日盛台駿國際融資租賃獲銀行團人民幣12億元聯貸 超額認購240%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日盛台駿集團朱志威董事長與瑞穗銀行石原義久行長簽約交換文本。日盛台駿／提供
日盛台駿集團朱志威董事長與瑞穗銀行石原義久行長簽約交換文本。日盛台駿／提供

日盛台駿國際（6958）租賃集團旗下的「日盛台駿國際融資租賃有限公司」，獲得由瑞穗銀行統籌主辦、10家銀行參與的12億元人民幣聯貸，21日完成簽約儀式；最終募集金額超額認購240%，顯示銀行團對公司經營前景的肯定。

日盛台駿表示，本聯貸案原預計籌募金額為人民幣5億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購總募集金額達人民幣12億元，超額認購率為原募集金額的240%，顯示銀行團對於日盛台駿國際融資租賃的經營績效和展望予以肯定。聯合授信資金將用於購買租賃資產拓展業務、充實中長期營運資金所需，為公司後續發展提供有力支援。

日盛台駿國際融資租賃有限公司成立於2013年9月，總部設立於蘇州工業園區，是日盛台駿國際租賃集團在中國大陸獨資設立的融資租賃公司。公司已設立南京、東莞、廈門、佛山、長沙五家分公司，使華東、華南服務範圍更為完整，事業版圖之布建藍圖，以在沿海經濟發達、租賃發展完備之城市為首要。因應集團戰略發展需要，中國大陸兩家子公司「日盛租賃」與「台駿租賃」在2025年12月1日正式合併，經國家市場監督管理總局與相關單位核准，於2026年9月8日起正式更名為「日盛台駿國際融資租賃有限公司」。

日盛台駿在台灣地區已有45年的運營經驗，並於2024年8月20日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，長期服務中小企業，致力滿足客戶一站式產品需求，提供車輛分期、企業融資、長期租車、綠能投融資等服務，目前事業版圖涵蓋兩岸與泰國。

日盛台駿國際融資租賃屢次獲得當地租賃行業協會及政府單位的肯定，2025年榮獲「中國融資租賃榜成就獎」、「江蘇省融資租賃行業協會優秀案例」等獎項，日盛台駿國際融資租賃將持續穩健經營，秉持專業服務精神與嚴謹授信標準，為客戶提供更完整的服務，並與客戶共同成長。

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