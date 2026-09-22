日銀升息至1.25%、日圓還會更便宜？銀行搶推日幣高利定存、最高10%

日本央行宣布升息1碼，將目標利率由1.00%調升至1.25%，此為1995年以來的31年新高，但市場認為日圓可能繼續走弱。而年底出國潮來臨，國銀也加碼推出日幣定存優惠，如滙豐銀行、凱基銀行皆推出日圓定存年利率10％搶攻市場。

日本央行宣布升息1碼後，日圓卻跳水。渣打指出，日本央行前瞻指引將決定美元兌日圓走向，美元兌日圓在日本央行決議前收於 155.96附近。市場普遍預期日本央行將升息1碼至1.25%。由於升息預期早已大致反映於市場價格中，投資人關注焦點將集中於植田和男對後續政策正常化速度的看法。預期美元兌日圓短期內將於目前水準附近整理，155為重要短線支撐位置。

國銀則加碼推出日幣定存優惠。滙豐銀行即日起至9月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存七天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

凱基銀行同樣推出換匯優存專案，即日起至9月30日止，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行以非定存幣別之新資金換匯至定存幣別後同時辦理定存，可享日圓七天期年利率10%、一個月期年利率6%、六個月期年利率2.5%優惠，單筆最低承作金額為10萬日圓。

台新銀行即日起至10月30日，民眾透過網路銀行或行動銀行以新臺幣換匯後承作，可享日圓七天期年利率9%優惠、六個月期年利率2%，單筆承作金額為30萬日圓(含)以上。