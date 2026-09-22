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日銀升息一碼、日圓仍未轉強 國銀指一關鍵成阻礙
日本銀行上周五升息一碼，將政策利率調升至1.25%，不過日圓兌美元仍然在157上下震盪，本國銀行預期，短線日圓仍在區間盤整，但由於美日利差仍大，利差優勢持續支撐美元，後續仍需觀察日銀升息步調和官方匯率政策動向。
此次日銀決策有2名政策委員投下反對票，日銀總裁植田和男表示，目前基礎通膨尚未穩定高於2%目標，但仍有必要提前因應通膨風險。國銀指出，日本貨幣政策已進入正常化階段，但由於美日利差仍大，利差優勢持續支撐美元兌日圓匯價。不過，若日銀後續進一步升息，或日本官方加強匯率檢查及口頭干預，可能限制美元兌日圓進一步上行空間，後續仍須觀察日銀升息步調及官方匯率政策動向。
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