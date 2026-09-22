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黃金4,400美元攻關前震盪！金價回落 下一步看兩大支撐
國際金價22日再度走弱，在美元、利率前景仍具壓力下，黃金回測每英兩4,350美元關卡。22日盤中最高4,375.94美元、最低4,339.67美元，較前一交易日收盤4,369美元回落，但仍高於上周一度下探4,235美元附近的低點。
從近期走勢來看，黃金自低點反彈後，一度逼近4,400美元，但遲遲未能有效突破，目前再度回到4,350美元附近整理。聯準會（Fed）升息後，市場仍預期12月可能再升息一次，高利率與美元潛在走強，持續成為黃金短線兩大壓力。
不過，金價對升息的敏感度已有減弱跡象。渣打銀行指出，2026年初市場原本預期Fed降息兩次，當時金價約4,500美元；如今Fed已經升息，金價仍維持4,300美元以上，顯示黃金定價逐漸從單純的利率框架，轉向去美元化、貨幣貶值及央行儲備配置等結構性因素。
其中，「央行買盤＋投資資金回流」成為兩大支撐。8月黃金ETP流入達121公噸，創近一年最大單月流入，儲備管理機構也持續增加黃金配置。渣打預估第4季金價平均可達4,650美元。短線而言，4,400美元仍是多頭必須突破的關卡，下方則先觀察4,300至4,340美元能否守穩。
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