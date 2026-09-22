快訊

螺絲業界震驚！安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金4,400美元攻關前震盪！金價回落 下一步看兩大支撐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國際金價22日再度走弱，在美元、利率前景仍具壓力下，黃金回測每英兩4,350美元關卡。美聯社
國際金價22日再度走弱，在美元、利率前景仍具壓力下，黃金回測每英兩4,350美元關卡。美聯社

國際金價22日再度走弱，在美元、利率前景仍具壓力下，黃金回測每英兩4,350美元關卡。22日盤中最高4,375.94美元、最低4,339.67美元，較前一交易日收盤4,369美元回落，但仍高於上周一度下探4,235美元附近的低點。

從近期走勢來看，黃金自低點反彈後，一度逼近4,400美元，但遲遲未能有效突破，目前再度回到4,350美元附近整理。聯準會（Fed）升息後，市場仍預期12月可能再升息一次，高利率與美元潛在走強，持續成為黃金短線兩大壓力。

不過，金價對升息的敏感度已有減弱跡象。渣打銀行指出，2026年初市場原本預期Fed降息兩次，當時金價約4,500美元；如今Fed已經升息，金價仍維持4,300美元以上，顯示黃金定價逐漸從單純的利率框架，轉向去美元化、貨幣貶值及央行儲備配置等結構性因素。

其中，「央行買盤＋投資資金回流」成為兩大支撐。8月黃金ETP流入達121公噸，創近一年最大單月流入，儲備管理機構也持續增加黃金配置。渣打預估第4季金價平均可達4,650美元。短線而言，4,400美元仍是多頭必須突破的關卡，下方則先觀察4,300至4,340美元能否守穩。

黃金 金價 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

黃金商品坐擁三利多優勢 成為多元配置核心

黃金期 靈活操作

全球市場迎升息考驗 資金撤出股票ETF…轉向收益型ETF與商品資產

相關新聞

獨／壽險業匯率會計爭議 會研基金會：壽險外價金不能抵銷匯率變動

為解決IFRS新制上路之後的財報揭露方式的爭議，金管會委由會計研究發展基金會再度出面，將在明日上午召集產官學界討論「保險業有關IFRS永續揭露準則就匯率風險及會計處理之治理政策及資訊揭露參考範本」，來凝聚新共識，總共有16大項議題，其中對於外界最熱議的外價金吸收匯率變動、壽險業財報如何揭示匯率等議題，會研基金會已有明確主張，認為壽險外價金不能抵銷匯率變動，匯率影響只是延後反應並非消失；對於外界最關心的壽險業股利發放議題，強烈主張外匯相關特別盈餘公積應限制盈餘分配。

日銀升息至1.25%、日圓還會更便宜？銀行搶推日幣高利定存、最高10%

日本央行宣布升息1碼，將目標利率由1.00%調升至1.25%，此為1995年以來的31年新高，但市場認為日圓可能繼續走弱。而年底出國潮來臨，國銀也加碼推出日幣定存優惠，如滙豐銀行、凱基銀行皆推出日圓定存年利率10％搶攻市場。

日銀升息一碼、日圓仍未轉強 國銀指一關鍵成阻礙

日本銀行上周五升息一碼，將政策利率調升至1.25%，不過日圓兌美元仍然在157上下震盪，本國銀行預期，短線日圓仍在區間盤整，但由於美日利差仍大，利差優勢持續支撐美元，後續仍需觀察日銀升息步調和官方匯率政策動向。

央行9月減發存單逾5,200億元 市場揭背後原因

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行21日再度減發存單500.5億元，累計9月以來已減發存單5,273.7億元，使未到期存單餘額降至6兆105億元。市場關注央行近期大幅減發存單，是否意味貨幣政策轉向寬鬆，金融人市分析，存單操作主要是配合金融體系資金需求及市場流動性情勢調節，不能單純視為貨幣政策方向改變。

黃金4,400美元攻關前震盪！金價回落 下一步看兩大支撐

國際金價22日再度走弱，在美元、利率前景仍具壓力下，黃金回測每英兩4,350美元關卡。22日盤中最高4,375.94美元、最低4,339.67美元，較前一交易日收盤4,369美元回落，但仍高於上周一度下探4,235美元附近的低點。

人力需求升溫改善學用落差 人力銀行協助企業前進校園招手準新鮮人

根據主計總處今年8月公布的最新統計，整體失業率為3.39%，其中15至24歲青年失業率達11.71%，明顯高於整體失業水準，反映出就業市場資訊落差，包括新鮮人對產業及職務內容不熟悉、企業所需技能與學生所學存在差距，以及薪資、工作地點、職務期待等求職條件未能充分媒合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。