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南山人壽參與推動健康幣 三階段促進國人長壽健康

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽是首波參與推動衛生福利部「健康幣」政策的壽險公司，今日由衛福部部長石崇良（左）頒發感謝獎盃給南山人壽董事長尹崇堯（右）。南山人壽／提供
南山人壽是首波參與推動衛生福利部「健康幣」政策的壽險公司，今日由衛福部部長石崇良（左）頒發感謝獎盃給南山人壽董事長尹崇堯（右）。南山人壽／提供

關於國人健康的大小事，南山人壽永不缺席。南山人壽誓言成為推動國人長壽健康的前瞻領航者，也是首波參與推動衛福部「健康幣」政策的壽險公司，第一階段將朝三方向規劃，一是全台3.5萬名南山人壽業務夥伴將化作健康大使，協助推動「健康幣」；二是南山人壽外溢保單的健康回饋機制，研議與「健康幣」逐步接軌；三是加碼贈點，規劃透過南山人壽聚樂部平台，讓民眾與保戶共同參與，與「健康幣」連動加碼贈點數，以期達成強強聯手，強化國人健康的效果。

賴清德總統在2026年8月27日主持「健康台灣推動委員會第8次委員會議」時宣布，衛福部將在10月推出「健康幣」政策，以創新的數位健康科技提供獎勵機制，鼓勵民眾主動進行健康檢查、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活，政府的健康政策也由疾病治療，逐步轉向健康促進與預防醫學，讓國人不只活得長壽，更活得健康。

南山人壽在促進國人健康這件事上，不僅與政府政策方向相同，希望縮短國人不健康餘命，在落實健康促進上，亦持續在業界保持領先地位，2020年就推出健康守護圈，將保險從「事後理賠」，往前邁進到「事前健康促進」，透過不斷升級，健康守護圈至2026年使用次數即將突破60萬次；南山人壽從2025年開始推動五大健康帳戶，呼籲國人提早儲存健康，建立更健康的生活習慣，迎接百歲人生。

在提供健康誘因上，南山人壽積極推動外溢保單，有效保單件數早已突破250萬件，透過保單的「健康促進回饋金」鼓勵保戶健康檢查，了解自己的身體狀況，及早因應代謝症候群等健康問題，以期從亞健康再逆轉回健康體況；同時，南山人壽的外溢保單亦有設計「防疫保健回饋金」，鼓勵保戶注射疫苗或進行癌篩。

南山人壽分析外溢保單的現金回饋情況，對應健檢的「健康促進回饋金」約占總現金回饋金額的65%，以施打疫苗或癌篩為依據的「防疫保健回饋金」則占35%，但若從申請件數來看，則是施打疫苗或癌篩的占52%，傳回健檢資料申請健康促進回饋金的則占34%，兩項都有申請的則只占14%。南山人壽期待透過政府的「健康幣」政策，可再進一步強化國人健檢、癌篩與施打疫苗的意願。

為協助政府推動「健康幣」政策，讓更多國人主動從事健康行為，南山人壽將透過全台3.5萬名業務夥伴共同推動健康，讓更多國人認識「健康幣」政策，並積極參與；二是進一步強化外溢保單回饋機制，並規劃逐步與「健康幣」結合；三是南山人壽聚樂部的點數，亦將研議配合「健康幣」，提出加碼贈點方案，希望透過公私合力，放大國人健康力。

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