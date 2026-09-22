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人力需求升溫改善學用落差 人力銀行協助企業前進校園招手準新鮮人

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
改善學用落差，1111人力銀行推出「職涯講座暨企業徵才」服務，協助企業前進校園直接徵才。圖／1111人力銀行提供
改善學用落差，1111人力銀行推出「職涯講座暨企業徵才」服務，協助企業前進校園直接徵才。圖／1111人力銀行提供

根據主計總處今年8月公布的最新統計，整體失業率為3.39%，其中15至24歲青年失業率達11.71%，明顯高於整體失業水準，反映出就業市場資訊落差，包括新鮮人對產業及職務內容不熟悉、企業所需技能與學生所學存在差距，以及薪資、工作地點、職務期待等求職條件未能充分媒合。

近年AI迅速導入各行各業，企業徵才條件也隨之因應調整，青年求職除了具備本科專業，更需要掌握數位工具、跨域應用以職場軟實力。為了消弭「產學對接」的落差，1111人力銀行推出「職涯講座暨企業徵才」服務，串聯大專院校、企業及業界講師，將產業趨勢、職涯規劃、AI應用與企業徵才帶進校園，讓學生在校期間就能接觸企業第一線資訊，了解不同產業的工作內容與人才條件，為求職之路做好準備。

1111人力銀行指出，日前「台達電子」與「康舒科技」前進台灣師範大學提前搶才，人資面對台下將近150位同學，細數員工福利、職涯藍圖以及公司願景，其中提到有薪旅遊假、員工薪酬制度、研發新秀獎學金以及預聘制度等，引發同學高度興趣，現場問答互動輕鬆熱絡。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，過往學生接觸企業，往往要等到畢業求職、校園徵才或實習階段，如今產業變化快速，職涯探索早已提前起跑。因此，1111人力銀行透過職涯講座、企業徵才說明會、講師到校等方式，讓學生了解企業文化與徵才條件，縮短人才媒合時差，講座內容涵蓋職涯探索、履歷撰寫、面試技巧、求職攻略、產業趨勢、AI工具應用等主題，可依不同學校、科系及學生年級規劃課程。

曾仲葳表示，缺工現象未解，企業未雨綢繆熱情招手「準新鮮人」，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達6.8萬筆科技業相關工作機會，年成長5.6%，人才需求持續升溫，尤其是科技大廠求才若渴。由於科技產業人才培養需要時間，尤其半導體、AI、智慧製造等專業職務，從報到、訓練到獨立作業，需要一段培訓期，因此近年企業愈來愈積極將招募觸角往前推移，從畢業季延伸至校園階段，提前接觸大三、大四、碩班學生，建立「準新鮮人」人才庫。

曾仲葳表示，現今學生面臨的職涯選擇比過去更多，尤其AI帶動新興職務與工作型態變化太快，單靠學校課程已難以涵蓋所有產業最新資訊。因此，透過企業與業界講師加入校園職涯教育，有助學生建立「產業視角」，將學習與未來職涯精準連結起來。另一方面，講師能從實際工作經驗出發，分享產業變化、職場需求、工作內容及職涯發展，讓學生具體想像畢業後的工作樣貌。

人力銀行 新鮮人 校園

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