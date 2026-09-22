（獨）壽險業匯率會計爭議 會研基金會：壽險外價金不能抵銷匯率變動

為解決IFRS新制上路之後的財報揭露方式的爭議，金管會委由會計研究發展基金會再度出面，將在明日上午召集產官學界討論「保險業有關IFRS永續揭露準則就匯率風險及會計處理之治理政策及資訊揭露參考範本」，來凝聚新共識，總共有16大項議題，其中對於外界最熱議的外價金吸收匯率變動、壽險業財報如何揭示匯率等議題，會研基金會已有明確主張，認為壽險外價金不能抵銷匯率變動，匯率影響只是延後反應並非消失；對於外界最關心的壽險業股利發放議題，強烈主張外匯相關特別盈餘公積應限制盈餘分配。

由會計研究發展基金會理事長王怡心出面，將在明日上午再度邀集四大會計事務所及前政大校長、政大會計系教授鄭丁旺、台大會計系教授蔡彥青共同討論，包括金管會保險局、證期局、壽險公會、證交所、櫃買中心也將列席。

其中對於外界最矚目、意見也最分歧的壽險業者的匯率風險表達爭議，會研基金會先前召會計師團隊進行討論之後，所提出的意見重點有三，包括：1、修正後的範本「應避免將一般匯率風險自動標示為永續議題」；2、避免將匯率攤銷法描述為「降低匯率風險」之策略；3、應以公司自身事實與情況為基礎，說明對海外金融資源、保戶關係及長期履約能力之依賴或影響，並在符合IFRS S1第2、3段之條件下，再依四大核心內容進行揭露。

明日將登場的會議，總共有16項議題，其中與匯率有關的占了一半，另外也包括了債券投資議題。在匯率議題方面，重點議題包括了會研基金會對於原先壽險公會在外匯風險管理所提出的：「累積外匯價格變動準備金抵禦匯率波動」有意見，認為外匯價格變動準備金主要為了吸收或緩衝匯率波動對財務結果及資本之影響：「並非市場上的避險工具，也不能『抵銷』匯率變動本身！」因此建議對外價金相關用語應改為「作為吸收匯率波動對損益及資本影響之緩衝機制」。

會研基金會認為，壽險公會所提的匯兌差額「其並非實際發生之已賺得或已損失金額」，因此不宜全數認列當期損益表的說法，可能產生誤導，並主張：「金融風險認知未實現兌換差額不等於沒有經濟影響」，因此，不宜表述為「並非實際損失」，而是應改為「該兌換差額屬未實現、 非現金性匯率變動，與長期持有期間最終現金結果可能存在時點差異。」換言之，會研基金會認為應更強調匯率影響並非完全消失，而是延後反應。

與此相關的也包括會研基金會認為匯率變動對於每家壽險公司的影響仍有差異，匯率風險的多寡和公司本身對相關資源或關係的依賴或影響的關係密切，因此壽險公司必須確定該匯率變動之下，仍可合理預期影響短、中、長 期現金流量、籌資可得性或資金成本，才能作S1永續揭露。

對於攸關壽險公司股利發放的提列外匯相關特別盈餘公積，會研基金會也認為原先的字眼在權益效果表達不精確，認為由未分配盈餘轉列特別盈餘公積屬權益內部重分類，但本身並未增加總權益或淨值，因此建議相關的用語應更明確的改為「限制盈餘分配、保留資本並強化風險緩衝」。

會研基金會也認為，壽險公會對於未指定避險的外幣債券投資全部以攤銷後成本衡量債券投資（AC）須調整，不宜用過度簡化文字造成所有外幣AC債券均可適用的誤解，建議應完整表達直接持有、AC債務工具、未對外 幣風險組成部分指定避險、逐券逐筆直線攤銷、未攤銷淨額等細部的呈現。

此次會研基金會之所以再度開會討論對於先前壽險公會所提出範本的修正，主要在於目前草案將「一般財務風險」、「IAS 1第19 段極罕見情況下偏離IAS 21之財務報導處理」及「IFRS S1永續相關風險與機會之揭露」三個不同層次交互混用，會研基金會認為，其中的部分文字亦可能造成公司誤將會計處理視為永續策略，或僅因匯率變動影響損益即認定屬 IFRS S1 的永續相關風險。因此基金會建議範本改採三層架構：第一層先依IFRS S1第2、3及B2段辨認是否存在源自資源或關係的依賴或影響的永續相關風險，並判斷是否可合理預期影響短、中、長期現金流量、籌資可得性或資金成本；第二層再依IFRS S1第25至53段揭露治理、策略、風險管理、指標與目標；第三層則將IAS 1第19、20段及IAS 21的會計處理留在財務報導體系，並透過IFRS S1第21至24段與永續相關財務資訊來建立適當連結。