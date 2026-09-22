南山人壽完成第三檔海外美元次順位資本債券定價 發行規模3.33億美元

南山人壽於9月21日透過其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.成功完成3.33億美元次順位資本債券定價，南山人壽自2024年首檔海外債券發行以來，持續擴展海外籌資管道並深化國際資本市場，本次發行為南山人壽的第三檔海外債券發行。

此次發行海外債券為台灣保險業適用TIS與IFRS 17後，南山人壽的首檔海外次順位資本債券發行，展現公司持續強化資本結構、拓展國際資本市場的策略布局。

本次發行獲得國際投資人熱烈迴響，最終訂單簿累積超過13億美元，超額認購逾4倍。在市場利率受美國升息預期影響而大幅波動的環境下，南山人壽仍成功吸引廣泛投資人參與，充分反映國際資本市場對公司財務實力、信用品質及長期發展前景的高度肯定，也進一步鞏固南山人壽在海外債券市場的品牌信任度。

本次債券發行規模為3.33億美元，年期15.5年，前10.5年不可贖回；定價為美國10年期公債利率加190個基點，發行收益率為6.865%，票面利率為6.85%，債券發行評等為標普BBB+。花旗、滙豐及瑞銀擔任本次債券發行的聯席全球協調人及主辦承銷商。

投資人分布多元且具代表性，按地區計，亞洲投資人占88%，其他地區占12%；按投資人類型計，資產管理公司占65%，保險公司占30%，銀行及金融機構占3%，私人銀行占2%。廣泛而穩健的投資人參與，彰顯市場對南山人壽發行信用及其資本策略極具信心。

南山人壽成立於1963年7月，為台灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽持續以保險核心職能落實永續健康，秉持信任、關懷及誠信的企業核心價值，致力為保戶提供專業服務，並推動台灣保險市場穩健發展。南山人壽的保險公司財務實力評等為標準普爾 A-及惠譽 A-。