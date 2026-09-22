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星展全面升級數位客服平台 訴求安心、便捷有溫度

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）宣布全面升級數位客服平台「星展i客服」（DBS digibot），正式導入生成式 AI（Gen AI）技術，提升客戶服務體驗。升級後的「星展i客服」突破過往制式問答模式，能更精準地理解客戶提出的需求，並整合多項業務線上查詢功能，讓客戶能快速獲得解答。即日起，客戶透過星展銀行官方網站或LINE官方帳號開啟「星展i客服」並完成身分驗證，即可享有更安心、便捷且有溫度的數位銀行體驗。

星展集團營運長吳順喜表示，AI 真正的價值，在於將科技轉化為客戶真正有感、可實際運用的服務。目前星展集團的數位客服平台已累積服務新加坡、香港及台灣逾1,000 萬名用戶，讓我們得以將生成式AI（Gen AI）和代理式AI（Agentic AI）帶入更多日常銀行服務的場景。憑藉逾十年的 AI 創新與應用經驗，我們持續推動銀行服務創新，從協助客戶「找到資訊」進一步朝向為客戶「完成任務」。

透過升級後的「星展 i 客服」，客戶可直接以自然、口語化的方式提問，快速取得所需資訊。回覆內容均以星展銀行官方網站資訊為依據，並提供資訊來源供客戶進一步參考，確保資訊的正確性與可信度。客戶只需透過日常對話，例如：「想要累積里程，哪張信用卡好呢？」「想查詢卡友優惠機場接送服務」等，即可快速獲得相關產品、優惠活動及服務資訊，讓過程更直覺、更便利，也進一步提升數位服務體驗。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，升級後的「星展 i 客服」透過生成式 AI 服務，月均對話量已實現雙位數成長，且今年以來透過「星展 i 客服」尋求銀行協助的客戶中，已有八成可直接線上解決其需求，無須再另行致電真人客服，顯示「星展i客服」已成為客戶與銀行互動的重要管道之一。此次升級不只是科技的進一步應用，更重要的是回應客戶使用習慣的改變，讓銀行服務更直覺、更貼近日常。

此外，升級後的「星展i客服」預計於明年整合至星展 Card+ App，讓客戶可透過更多數位管道即時取得服務，進一步提升使用的便利性；未來也將逐步延伸至企業數位客服平台，為台灣企業客戶打造更直覺、流暢的數位金融服務體驗。

數位 客服 平台

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