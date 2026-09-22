快訊

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

央行9月減發存單逾5,200億元 市場揭背後原因

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行21日再度減發存單500.5億元，累計9月以來已減發存單5,273.7億元，使未到期存單餘額降至6兆105億元。市場關注央行近期大幅減發存單，是否意味貨幣政策轉向寬鬆，金融人市分析，存單操作主要是配合金融體系資金需求及市場流動性情勢調節，不能單純視為貨幣政策方向改變。

進入9月季底，企業繳稅、股市交割及季底資金調度等因素，均可能使金融機構資金需求出現階段性變化。央行透過減發存單，讓部分資金回流銀行體系，有助於維持市場流動性正常運作，也降低短期資金面因季節性因素過度收緊的可能性。

央行存單是重要的貨幣政策工具之一，透過發行存單可吸收銀行體系多餘資金；反之，當央行減發或到期不續發存單，資金則會回到銀行體系。因此，近期存單餘額明顯下降，市場自然解讀為央行正在增加金融體系可運用資金。

不過，金融人士認為，央行減發存單，核心仍在於「調節資金」，而非釋出全面寬鬆訊號。央行會依銀行體系資金鬆緊、季節性資金需求及市場流動性變化，機動調整存單發行規模，避免金融市場出現資金過度緊俏或短期波動。

央行 市場 中央銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

化解中小企業資金荒 央行盯放款找行庫喝咖啡

美債殖利率升引發疑慮 央行：市場仍將高度倚賴美元資產

央行鬆綁房市會好？ 專家：現在問題是銀行不想借

7月個人理財周轉金年增率升至32.35% 刷新歷史紀錄

相關新聞

化解中小企業資金荒 央行盯放款找行庫喝咖啡

AI熱潮殃及中小企業及傳統產業「融資難」，中央銀行昨（21）日表態，近期將找行庫「喝咖啡」，要求銀行回報實際放款情況，進一步掌握資金流向，確保資金合理流向實體經濟。中華郵政昨天也估算，約有上兆元的資金部位可供銀行「調頭寸」。

境外金融中心獲利報佳音 寫五年同期新高

據金管會統計，2026年前七月三大境外金融中心（3O）稅前盈餘21.2億美元、年增13%，寫近五年同期新高，已賺去年全年65%；但第4季升息逆風來襲，將成全年獲利能否超越去年32.4億美元的最大變數。

央行9月減發存單逾5,200億元 市場揭背後原因

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行21日再度減發存單500.5億元，累計9月以來已減發存單5,273.7億元，使未到期存單餘額降至6兆105億元。市場關注央行近期大幅減發存單，是否意味貨幣政策轉向寬鬆，金融人市分析，存單操作主要是配合金融體系資金需求及市場流動性情勢調節，不能單純視為貨幣政策方向改變。

（獨）壽險業匯率會計爭議 會研基金會：壽險外價金不能抵銷匯率變動

為解決IFRS新制上路之後的財報揭露方式的爭議，金管會委由會計研究發展基金會再度出面，將在明日上午召集產官學界討論「保險業有關IFRS永續揭露準則就匯率風險及會計處理之治理政策及資訊揭露參考範本」，來凝聚新共識，總共有16大項議題，其中對於外界最熱議的外價金吸收匯率變動、壽險業財報如何揭示匯率等議題，會研基金會已有明確主張，認為壽險外價金不能抵銷匯率變動，匯率影響只是延後反應並非消失；對於外界最關心的壽險業股利發放議題，強烈主張外匯相關特別盈餘公積應限制盈餘分配。

地上權大案招標底價202億 曾是輝達總部備案

地上權大案上菜，財政部國產署昨（21）日公告今年第五批國有地上權招標，其中松南營區案一度被列為輝達台灣總部備案，受到市場關注，此案面積達3.3公頃，權利金底價202億元，是國有地上權史上第二高，僅次於世貿三館地上權案。

地上權年期長 吸引壽險業

財政部為活化國有土地，定期釋出地上權招標，近年不乏大型開發案。觀察過往紀錄，近年大型地上權案多由壽險業者得標，市場預期，昨（21）日公告的松南營區案，預料也將受到壽險業者關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。