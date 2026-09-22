央行9月減發存單逾5,200億元 市場揭背後原因

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行21日再度減發存單500.5億元，累計9月以來已減發存單5,273.7億元，使未到期存單餘額降至6兆105億元。市場關注央行近期大幅減發存單，是否意味貨幣政策轉向寬鬆，金融人市分析，存單操作主要是配合金融體系資金需求及市場流動性情勢調節，不能單純視為貨幣政策方向改變。

進入9月季底，企業繳稅、股市交割及季底資金調度等因素，均可能使金融機構資金需求出現階段性變化。央行透過減發存單，讓部分資金回流銀行體系，有助於維持市場流動性正常運作，也降低短期資金面因季節性因素過度收緊的可能性。

央行存單是重要的貨幣政策工具之一，透過發行存單可吸收銀行體系多餘資金；反之，當央行減發或到期不續發存單，資金則會回到銀行體系。因此，近期存單餘額明顯下降，市場自然解讀為央行正在增加金融體系可運用資金。

不過，金融人士認為，央行減發存單，核心仍在於「調節資金」，而非釋出全面寬鬆訊號。央行會依銀行體系資金鬆緊、季節性資金需求及市場流動性變化，機動調整存單發行規模，避免金融市場出現資金過度緊俏或短期波動。