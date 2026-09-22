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信評：國泰金控將協助國泰人壽採具支持性股利配發政策

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評確認國泰人壽保險公司的發行體信用評等與財務實力評等均為「twAA+」。國泰人壽評等的評等展望為「穩定」。與此同時，確認該公司次順位債券的債務發行信用評等為「twAA」。

評等理由指出，此次評等確認行動係反映國泰人壽在國內壽險市場中領先的市場地位與穩固的企業基礎。截至2026年6月30日，國泰人壽在國內壽險市場中以總資產來看的市占率逾20%。中華信評評估認為，國泰人壽的資本與獲利水準令人滿意，且與國內同業平均水準相當。

中華信評亦預估，未來兩年國泰人壽應可維持資本強度，且在中華信評信心水準為99.5%的壓力情境下資本可謂適足。國泰人壽的獲利能力與國內同業相當，且已累積了可觀的合約服務邊際。相較於亞太區同業，該公司的投資槓桿比與所面對的外匯風險均較高；不過中華信評認為，國泰人壽應可妥善管理前述風險並維持資本水準。

未來一至二年應能將流動性維持在優異等級。中華信評評估認為，國泰人壽有強健的流動性足以因應在中華信評的壓力情境下潛在的資金流出情況。過去一年該公司的流動性比率均高於中華信評評估認定流動性在優異等級的門檻。2026年上半年，前述比率亦隨著上市股票投資評價升高且承受壓力測試下的負債穩定而明顯改善。中華信評預測，以國泰人壽採取投資流動性良好之高評等債券的策略以及穩定的現金流量管理來看，未來一至二年前述比率將維持在中華信評評估認定流動性在優異等級的門檻之上。

評等展望認為，國泰人壽「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，未來一至二年國泰人壽應可在信賴水準為99.5%的中度壓力情境下維持其資本強度，支持因素包括該公司積極的資產負債管理政策，以及投資資產較慢的成長速度。

中華信評認為，國泰人壽仍將會是國泰金融控股公司（國泰金控）旗下的旗艦事業，而且未來幾年國泰人壽將會在國泰金控的集團信用結構中持續占據主導地位。中華信評亦認為，該金控集團將會繼續維持審慎的資本管理政策，包括協助國泰人壽採取具支持性的股利配發政策。

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