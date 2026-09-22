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台股站上「4萬8」 外資匯入持續推升新台幣
受惠油價與美公債利率自高點回落，美股開高走高；在美股收高激勵下，台股開高，盤中再創新高價站上「4萬8」；新台幣匯價以31.74元開盤，升值1.8分，盤中一度升抵31.66元，升值逼近1角。
匯銀人士指出，在超級央行周之後，目前市場關注美國期中選舉。從歷史經驗來看，選舉前市場波動往往有所增加，但若經濟基本面維持穩健，選後通常有助於市場情緒回穩並重拾動能。
油價回跌使資金對股市的風險偏好回升，目前美元指數走升，而新台幣匯價在資金匯入下，和美元同步回升。
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