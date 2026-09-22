台股站上「4萬8」 外資匯入持續推升新台幣

為解決IFRS新制上路之後的財報揭露方式的爭議，金管會委由會計研究發展基金會再度出面，將在明日上午召集產官學界討論「保險業有關IFRS永續揭露準則就匯率風險及會計處理之治理政策及資訊揭露參考範本」，來凝聚新共識，總共有16大項議題，其中對於外界最熱議的外價金吸收匯率變動、壽險業財報如何揭示匯率等議題，會研基金會已有明確主張，認為壽險外價金不能抵銷匯率變動，匯率影響只是延後反應並非消失；對於外界最關心的壽險業股利發放議題，強烈主張外匯相關特別盈餘公積應限制盈餘分配。

2026-09-22 11:25