證交所攜手富邦證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

臺灣證券交易所攜手富邦證券，9月21日在臺北君悅飯店舉辦2026年度優質企業啟航資本市場交流會，邀請跨領域及不同規模的企業代表共襄盛舉。活動透過實體互動，協助企業深入掌握申請上市的多元途徑與資本市場優勢，進而善用資源挹注長期發展、擴大全球布局，全面提升國際競爭力。

活動開場由證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，目前上市公司總市值約達154.32兆元，在全球主要交易所中名列前茅。

面對全球金融環境變局，證交所除持續完善制度與法規，亦積極配合政府推動亞洲資產管理中心，營造更有利於企業發展與投資人參與的友善環境。

富邦證券副總徐傳禮致詞表示，AI浪潮帶動台灣證券市場市值表現亮眼，這份得來不易的成果有賴證交所、證券商與優質企業共同努力。

近期證交所也遠赴美國、日本及東南亞等地，積極進行海外招商及推廣，吸引具高成長潛力的企業來台掛牌，有助提升台灣資本市場的國際能見度。富邦證券希望透過此次交流會，搭建證交所與企業的溝通平台，並持續攜手證交所，協助更多國內外優質企業在台上市，為資本市場注入下一階段的成長動能。

活動先由證交所介紹臺灣資本市場最新發展與市場優勢，並就企業申請上市的流程及相關重點進行說明，再由富邦投顧副總陳艾儒就「台股暨總經展望」進行專題演講，為這次活動的一大亮點。

這次座談會匯聚不同產業及規模的企業代表，透過面對面交流，深化對於企業上市制度及實務議題之互動，現場氣氛熱絡。

展望未來，證交所將持續因應國家政策與產業發展趨勢，優化資本市場制度與服務機能，並深化與國際市場連結，積極鼓勵更多優質企業運用資本市場資源茁壯成長，進一步提升台灣資本市場的國際競爭力與全球影響力。