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台股 ETF 受益人數創新高 13檔率先達標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
13檔受益人數創高的台股ETF。資料來源：CMoney
13檔受益人數創高的台股ETF。資料來源：CMoney

根據集保戶股權分散9月18日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周增加22.5萬人，總人數來到18,662,971人創下歷史新高，統計2026年來增加6,489,481人。以單檔來看，包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、主動中信台灣收益（00406A）在內的13檔台股ETF受益人數率先創高。其中以00919高息率吸引新增3.3萬投資人卡位最具人氣。

法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上有息收保護，在大盤高檔剛檔之際，更適合作為穩健投資的投資工具。

00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。台股基本面有支撐，指數熱度有望延續。

其中，金融股部分更是相對看好，金控業的各子公司獲利已呈現全面性成長。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人，投資人可持有金融股比例高的台股高息ETF。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，行情機會大於風險。台股雖然多頭格局「強勢整理後再攻」未變，但切忌追高，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強，投資人不妨透過投資組合精選涵蓋獲利能力強之權值龍頭股、受惠AI發展的（準）千金股，以及具商機加持的未來龍頭潛力股的主動式市值型ETF來參與，一舉掌握台股核心成長動能。

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