地上權大案招標底價202億 曾是輝達總部備案

地上權大案上菜，財政部國產署昨（21）日公告今年第五批國有地上權招標，其中松南營區案一度被列為輝達台灣總部備案，受到市場關注，此案面積達3.3公頃，權利金底價202億元，是國有地上權史上第二高，僅次於世貿三館地上權案。

國產署昨日公告12宗國有地上權招標，將於11月9日開標，分布在全台12縣市，包含新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄市、嘉義市、澎湖縣各一宗，合計總權利金底價約214億元。

其中光是松南營區，權利金就高達202億元，是少見的精華標的，受到市場關注。原松南營區合併鄰近軍事營地分作兩塊，一部分為國產署所有，另一部分作為回饋台北市政府之土地。

去年輝達尋覓台灣總部用地，最屬意的北投士林科技園區T17、T18基地一度卡關，松南營區是提供給輝達的備案之一，也是位於北市精華區，少有的大面積且坵形方整的國有土地。

松南營區位於台北市松山區，土地面積逾3公頃，近松山機場及民生社區，西側緊鄰2020年標脫的國泰營區基地（現為全球人壽新總部），附近金融辦公大樓林立。

松南營區土地三面臨路，北側臨民權東路四段、東側臨光復北路、西側臨富錦街107巷，公共設施完善、交通便利，權利金底價約202億元，僅次於2020年的世貿三館地上權案，當時權利金底價約266億元，最終以約312億元標脫。

除了松南營區，其餘11宗土地中，有六宗為首次列標，包括新北市中和區乙種工業區土地，此案雙面臨路，且鄰近新北環河快速道路，及東西向快速道路，聯外交通便捷；嘉義市商業區土地，鄰近嘉義高中及228紀念公園。

還有三宗住宅區土地，包括基隆市信義區土地，鄰近培德工家、孝德公園；台中市清水區土地，鄰近康海公園、港區藝術中心；高雄市小港區土地，鄰近台88快速道路鳳山交流道、明義國小，交通及生活機能佳。另宜蘭縣三星鄉甲種建築用地土地，鄰近張美阿嬤萌寵農場等多處觀光景點，具發展民宿潛力。