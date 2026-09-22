地上權年期長 吸引壽險業

財政部為活化國有土地，定期釋出地上權招標，近年不乏大型開發案。觀察過往紀錄，近年大型地上權案多由壽險業者得標，市場預期，昨（21）日公告的松南營區案，預料也將受到壽險業者關注。

由於地上權年期長，對壽險業是相對穩健的投資選項，若為精華地段案件，常吸引多家業者競相出價。

歷年國有非公用土地地上權標案前十大案件，主要集中在台北市信義、松山、大安、中山及中正等精華區，其中前三大案件權利金均突破百億元。

近年標脫金額最高的國有地上權案，是2020年的世貿三館，當時該案權利金底價約266億元，最終由南山人壽以312億元得標，溢價率達17.41％，是史上最大案。松山區美仁段敦化南北路特定專用區（台北學苑）地上權案，標脫權利金達141億元，由當時的中國人壽（現為凱基人壽）取得；今年初標脫的陸保廠C基地，由凱基人壽以101億元得標位居第三。

標脫權利金第四名以後案件，分別為松山區民生段（國泰營區）地上權案以約97億排名第四，由全球人壽取得；大安區懷生段（空軍官兵活動中心基地）約82億元，由元大銀行得標；中山區長安段（捷運松江南京站）周邊基地則以53億元排名第六，由元大人壽取得；中正區成功段（希望廣場）基地約41億元，由全球人壽取得。