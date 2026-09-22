OIU客源難尋 大單退潮

OIU保單出現「大單退潮」。據金管會統計，今年首季OIU（保險國際業務分公司）賣出十件、新契約保費1,573.5萬美元，第2季仍賣九件，保費卻腰斬至754萬美元；7月再賣二件、100.6萬美元，平均單件保費降到50.3萬美元的三個月低點，熱潮降溫。

知情官員指出，9月美國升息對OIU保單銷售影響有限，目前真正瓶頸仍是「客源難尋」。

從單月觀察，1月一口氣賣出六件、保費1,126.9萬美元，寫近七年最佳開局；5、6月雖分別賣出四件、三件，保費346.7萬及332萬美元，但大額保單始終未再現。

據了解，年初OIU爆單，主要受惠政策鬆綁及業者推出新商品，吸引部分舊保戶回購，也帶進一批新客戶。不過，舊客戶再買空間有限，新客戶來源又難以持續，成大單後繼無力關鍵主因。

因台灣缺乏類似海外Broker（仲介）的導流管道，業務員自行尋找外籍客戶已不容易，還要吸引客戶入境台灣投保，難度更高。

有業者建議透過金控集團銀行海外分行介紹境外客戶，搭配遠距投保，降低外籍客戶來台投保門檻。OIU能否從年初「一次性爆單」走向穩定銷售，關鍵已從商品供給轉向客源開拓。若境外客戶導流機制無法突破，大單熱潮恐難持續複製。