保險業房貸金額翻倍成長 銀行態度保守

信義房屋統計聯徵中心資料指出，上半年保險公司房貸金額達789.7億元、年增一倍，同時間，銀行房貸金額雖新增8,730億元，增加金額卻低於去年同期，顯見部分購屋人轉往向保險公司申貸，讓近期市場也傳出保險公司出現排隊撥款情況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行第3季理監事會議決議放寬第二套房貸成數至七成，但實務上購屋人與銀行洽談貸款時，「好不好借仍是一回事」。

曾敬德分析，從2024年9月第七波信用管制政策上路後，銀行對於房屋貸款的自主管理態度轉趨保守、謹慎，讓壽險公司與農漁房貸借款業務快速增加。尤其今年以來房市谷底復甦、交屋量居高不下，市場對房貸需求穩定，保險公司也會謹慎評估與合理調整利率，因此現在民眾要從銀行端取得便宜的資金早已不若以往容易，尤其時間愈接近年底，銀行放貸資金更緊俏。

統計顯示，今年上半年各金融機構房貸業務新增金額中，銀行依舊是最主要的房貸放款機構，新增房貸金額雖達8,730.7億元，但新增金額較去年同期8,794.1億元、微幅減少0.7%。

反觀保險公司、郵局房貸，今年上半年新增金額成長幅度均高達102%，又以保險公司新增789.7億元量體較大，郵局新增金額則是26.4億元，顯示在限貸令影響下，購屋人向保險公司申請房貸的狀況踴躍；惟因保險公司房貸業務激增，近期市場也傳出保險公司開始出現排隊撥款，或接案保守情況。

曾敬德表示，受到今年以來台股表現亮眼，加上近兩年AI高需求下，相關供應鏈積極擴廠，金融機構對外放貸金額增加，不少銀行面臨資金流出問題，難免需要控管一下流速，才會又出現房貸資金排撥現象。

他建議有房貸需求的民眾，可嘗試和仲介、代書打聽哪些銀行近期放款較積極，又或其他非傳統銀行的管道，如保險公司、純網銀、農漁會等都可詢問看看，爭取較有利的貸款條件。