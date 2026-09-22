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中央銀行豪宅管制門檻不變 三考量

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變。央行表示，未放寬管制，主要有三大考量。首先，高價住宅具有「比價效應」，部分區域的高價住宅成交價格容易成為市場價格「錨定」參考，進而推升周邊住宅價格。

其次，在信用資源有限情況下，應優先提供符合政策方向的貸款需求，避免財力較雄厚、購買高價住宅者占用過多銀行信用資源。

第三，央行觀察到近年新建案房價漲幅明顯高於營建成本。今年第2季與2020年第4季相比，新推案價格累計上漲71.4%，同期營造工程物價指數僅上漲29.3%，兩者差距逾42個百分點，顯示房價與營建成本並非同步上漲，仍有必要持續關注房價及信用資源配置。

從交易量來看，實際觸及高價住宅門檻的案件比率相當有限。央行統計，近五年全國住宅成交案件中，符合高價住宅認定標準的占比均低於2%，近年更僅約1.55%；主要都會區中，台北市、台中市及新竹縣市占比較高，但是同樣均低於5%。

目前央行對於高價住宅認定門檻，台北市為總價7,000萬元以上、新北市6,000萬元以上，其他地區包括桃園、新竹、台中、台南、高雄及其他縣市則為4,000萬元以上。

依規定，符合高價住宅規範者，貸款不得享有寬限期，貸款成數最高為鑑價或買賣金額較低者的六成，且不得再以修繕、周轉金等名義增貸。

門檻 豪宅 央行

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